Alberto Núñez Feijóo lo intentó. Este martes se subió a la tribuna de la Cámara Baja para exponer su programa de Gobierno ante los diputados y diputadas. Después de su intervención y de la de todos los representantes de las formaciones políticas, el Congreso de los Diputados votó. La suma de los síes, noes y abstenciones concluyó con un apoyo de 172 asientos. Por el contrario, 178 pronunciaron un no, con algún incidente. Así pues, el candidato no se hizo con la mayoría absoluta necesaria convertirse en presidente del Gobierno en la primera votación del debate de investidura. Este viernes 29 de septiembre se enfrenta a una segunda votación. La segunda y la última de su candidatura, pues de no obtener los votos necesarios hoy se entendería que no cuenta con la confianza de los miembros del Congreso de los Diputados para ser investido.

Pero antes de celebrarse la votación, puede celebrarse un 'minidebate'. El candidato tiene la opción de volver a pronunciarse sobre su proyecto de gobierno, expuesto en su primera intervención, a partir de las 12:15 horas. Esta vez sí que contará con limitación de tiempo: tendrá 10 minutos para solicitar la confianza de la Cámara Baja. El resto de formaciones políticas tendrán 5 minutos para explicar su posición. Al finalizar los turnos de palabra, se celebrará la votación. El nombre de los diputados y diputadas irá sonando e individualmente se pronunciarán sobre su voto. Las opciones son las mismas que en la primera votación: Sí, no o abstención. Lo que cambia, en este caso, es el número de votos que necesita el candidato para lograr la investidura. En la primera sesión eran 176 síes de entre los 350 diputados. Ahora únicamente necesita que sean más síes que noes y abstenciones.

¿Y si Feijóo no consigue la mayoría simple?

Una vez voten los 350 diputados. La mayoría desde la cámara, pero también existe la posibilidad de votar telemáticamente, como hizo Íñigo Barandiaran, diputado de PNV, o Irene Montero, de Unidas Podemos. En cualquier caso, los diputados y diputadas votarán uno a uno tras ser llamados. El orden en el que lo harán depende de la letra que se extraiga al azar. Si finalizada la votación y el número de síes sigue sin ser mayor que el de noes, el Congreso de los Diputados habría rechazado la propuesta de Gobierno y la candidatura de Feijóo.

¿Habrá nuevas elecciones?

Llegados a este punto, el rey Felipe VI volverá a iniciar una nueva ronda de consultas con los diferentes líderes políticos para proponer a un nuevo candidato. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Sin embargo, Sánchez ha descartado la celebración de unos nuevos comicios. Pero sin pronunciarse sobre las exigencias del independentismo para apoyar su posible investidura. Ha asegurado que no lo hará hasta que pase el debate de investidura de Feijóo y llegue su turno. Pero su objetivo es que su debate de investidura se celebre en octubre.