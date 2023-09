El Congreso de los Diputados ha celebrado este miércoles la primera votación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Una votación en la que no ha habido sorpresas. El líder del Partido Popular se ha queda a cuatro votos de ser presidente y tendrá que volver a someterse a una segunda votación el viernes. Aquí recogemos los seis momentos más destacados de la investidura del líder del PP.

Han habido risas, errores y hasta enfados. El de Aitor Esteban ha sido monumental. Durante el discurso de Feijóo, el diputado del Partido Nacional Vasco ha estado realizando gesto y soplidos. No le ha gustado nada que "el señor Núñez", como él llama a Feijóo, no haya contestado a Bildu y a PNV por separado. Y así se lo ha hecho saber: "Usted por mucho que diga, piensa lo mismo que varias personas que me han increpado desde los escaños de su partido: que Bildu y PNV son lo mismo. Usted no merecería ni réplica".

Y del enfado de Aitor Esteban a la indiferencia total de Pedro Sánchez. Ha continuado con la estrategia de ayer de darle la mínima importancia a la investidura del candidato a la presidencia. Se ha mostrado totalmente ausente. Ha estado pendiente a su teléfono durante todo el turno de palabra de Feijóo. Y cada vez que se dirigía hacia él... no había respuestas, ni gesto alguno. Le ha mostrado indiferencia total durante toda la mañana.

Tampoco ha prestado atención Sánchez a Cuca Gamarra. Que ha sido protagonista y casi examinada. Al terminar su turno de palabra, el líder del Partido Popular le ha chocado la mano. Y tras agradecer los aplausos de los suyos, ha buscado la aprobación de Feijoo que después de algún apunte, ha parecido dársela. Además, el propio Feijóo, dijo ayer que él no había ido al hemiciclo para asistir al club de la comedia. Pero hoy, ha querido protagonizarlo. Ha hecho un comentario que ha provocado las risas en la bancada popular. En las imágenes se puede apreciar como Esteban González Pons se desternilla. Risas y jolgorio para todos menos para Jaime de Olano que ha estado hablando por teléfono y viendo como le estaban pinchando en la pantalla.

Sin embargo, no ha colgado el teléfono. Debía ser importante. También era importante votar bien. No equivocarse. Pero ha pasado. Herminio Sancho, diputado socialista, se ha equivocado. Y se ha librado porque no han dicho bien su apellido. Le han llamado "Sánchez", en vez de "Sancho". Un error que ha provocado: primero, la sorpresa de sus compañero y después, la risa.

El último momento más destacado de la investidura ha sido la ovación final a Feijoó. Todo un baño de aplausos. Los diputados del Partido Popular se han levantado y han aplaudido a su líder. Feijoo se lo ha agradecido, mientras ellos no dejaban de aplaudirle. Y tras sentarse en primera instancia, y no lograr que Cuca Gamarra hiciese lo mismo, se ha vuelto a levantar. Ha vuelto a dar las gracias y finalmente ha sentado a Gamarra de un plumazo.