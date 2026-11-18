Las cifras En unos días, la intención de voto a Vox entre los hombres menores de 35 ha caído hasta el 18%, según la encuesta de 'El País'.

Alberto Núñez Feijóo ha adoptado una estrategia innovadora al sumergirse en el mundo de los creadores de contenido, lo que le ha permitido conectar con un público más joven y alejado de los medios tradicionales. Tras participar en podcasts como "El Sentido de la Birra" y aparecer en programas como "Línea de Cal", Feijóo ha expresado su satisfacción por este enfoque y su intención de continuar explorándolo. En contraste, Santiago Abascal ha experimentado una caída en su popularidad tras cancelar su entrevista con Jordi Wild, lo que ha afectado negativamente su apoyo entre los votantes jóvenes, según una encuesta de 'El País'.

Alberto Núñez Feijóo afronta esta campaña más tranquilo y, por lo que él mismo dice, feliz por haber descubierto el mundo de los creadores de contenido. Después de pasar por los micrófonos de Jordi Wild, ha estado en otro podcast, 'El Sentido de la Birra'.

La estrategia le está funcionando al 'popular', frente a la caída sufrida por Santiago Abascal tras cancelar a Jordi Wild. Según la encuesta publicada este miércoles por 'El País', en apenas una semana, el líder de Vox se ha desplomado entre los votantes hombres menores de 35 años.

Nadie dijo que captar votos fuera fácil y eso, en ocasiones, te obliga a reinventarte. Por eso, Feijóo se ha sumergido en el mundo de los creadores de contenido en busca de un público más alejado de los medios tradicionales.

"Tenéis un impacto enorme en un sector de población y nosotros queremos comunicar, queremos llegar, queremos que se nos conozca. Me parece que es un sistema bastante limpio de comunicarse en tiempo real con todos aquellos que quieran contactar", ha comentado Feijóo en el podcast 'El Sentido de la Birra'.

Y según él mismo confiesa, parece haberle cogido cierto "gusto". "Le estoy cogiendo el gusto a esto de los creadores de contenido. Tendré que hacer más", aseguró en una publicación en X.

En los últimos días le hemos visto probar con otros registros o, al menos, intentarlo. "Me han pasado algunos clips del programa, con algunos me he reído mucho, pero otros he tenido que pedir que me los explicaran", ha comentado en una intervención en 'Línea de Cal', un programa de análisis de fútbol nacional e internacional, caracterizado por su humor y tono distendido.

De hecho, cuando Jordi Wild propuso sus entrevistas, el líder del PP fue el primero en aceptar, sabedor del impacto en el público joven que eso podría tener. Así se lo reconoció al youtuber, afirmando que "tú tienes un impacto enorme en la opinión pública en un segmento de población bastante amplio".

Contraste con la caída de Abascal

Al otro lado está Abascal, que después de haberse lanzado recogió cable argumentando que no iban a ceder sus "derechos de imagen en exclusiva". "Tengo que decir que no tengo nada contra Jordi Wild, que lo siento por él, pero nuestra decisión es irreversible", explicó el líder de Vox.

El anuncio del youtuber sobre el cambio de opinión de Abascal tuvo más de 40 millones de visualizaciones y eso se ha traducido en un golpe directo a sus posibles votantes de menos de 35 años. De hecho, muchos 'streamers' cercanos a la derecha le han criticado frente a sus millones de seguidores. "No podéis votar a este partido, de verdad. Es otro partido lleno de retrasados mentales", afirmó El Xokas (con casi tres millones de suscriptores en YouTube) en un directo.

Así, en apenas unos días su intención de voto a Vox ha caído hasta el 18%. Más de 13 puntos que evidencian cómo las redes cuentan, y mucho, para el 29N.

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