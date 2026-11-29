El exdiputado popular rebate las declaraciones de Sánchez sobre que una alta movilización favorecería al PSOE y continúa seguro de que el PP ganará y podrá gobernar con Vox.

Manuel Cobo, representante del PP, destaca la alta participación en las elecciones como un impulso para la democracia, aunque discrepa de Pedro Sánchez, quien sugirió que un 75% de participación favorecería a un gobierno progresista. Cobo argumenta que el aumento de votantes es generalizado en España y no refleja un sesgo ideológico, atribuyéndolo a la crispación política actual. Durante su intervención en Al Rojo Vivo, señala que el clima político ha motivado la movilización, con un voto impulsado por el rencor. A pesar de la incertidumbre que trae el récord de participación, Cobo confía en que el PP, junto con Vox, pueda superar los 175 diputados y formar gobierno.

Manuel Cobo, representante del PP, valora positivamente la elevada participación registrada en estas elecciones y considera que supone un impulso para la democracia. Sin embargo, rebate las declaraciones del todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguraba que un 75% de participación sería la condición para para reeditar un Ejecutivo progresista.

El dirigente popular sostiene que el incremento de votantes se produce en todo el territorio y no responde a un sesgo ideológico concreto. "Estamos viendo las zonas donde se ha producido el aumento y es en toda España, por lo que no hay un sesgo a izquierda o derecha", explica. En su opinión, el dato responde a "la crispación que está viviendo España en la política".

Durante su participación en Al Rojo Vivo, el popular considera que el clima político está detrás de esta movilización: "Hay mucho voto de rencor, mucho voto de odio, en lugar de un voto tranquilo y festivo que debe haber en unas elecciones. Esto es lo que ha motivado esta gran afluencia de votantes".

Con todo, el exdiputado derechista valora positivamente la previsión de que la participación ronde el 80%. "Al final gana la democracia".

Continúa seguro de que el PP gobernará con Vox

Cobo cuestiona que una participación elevada beneficie necesariamente a la izquierda. "De elecciones sabe mucho, pero ha perdido más elecciones de las que ha ganado", afirma sobre Sánchez. "Es cierto que históricamente la participación ha favorecido a la izquierda, pero no esta brutal participación", añade.

Sobre el resultado, dice que "hay más incertidumbre" en una situación así. Con ello, insiste en que lo importante ahora es "saber quién suma" y recuerda que, desde 2023, "no ha gobernado el que ha ganado". "Sigo convencido de que el PP puede ganar las elecciones y sigo convencido de que el PP con Vox tenga más de 175 diputados", afirma.

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