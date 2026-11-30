Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

El PP vuelve a imponerse en la provincia de Valencia y mantiene los resultados de las anteriores generales en unas elecciones marcadas por una participación del 82,04%, casi diez puntos superior a la de 2023.

El Partido Popular (PP) ha ganado las elecciones generales en la provincia de Valencia, obteniendo 6 escaños con el 32,99% de los votos, manteniendo su representación respecto a las elecciones de 2023. El PSOE se sitúa en segunda posición con 5 escaños y el 26,44% de los votos. Vox, como tercera fuerza, incrementa su representación a 3 diputados con el 19,67% de los votos. Compromís-EUPV-Podem-ERPV obtiene 2 escaños, mientras que Sumar-Compromís pierde su representación. La participación electoral en 2026 alcanza el 82,04%, un aumento significativo respecto al 72,58% de 2023. El PP también se impone en varios municipios afectados por la DANA y en la capital valenciana.

El PP se impone en las elecciones generales en la provincia de Valencia con seis escaños y el 32,99% de los votos, los mismos diputados que en los anteriores comicios de 2023. El PSOE queda en segunda posición, también sin cambios en su representación, con cinco escaños y el 26,44% de las papeletas.

Vox se sitúa como tercera fuerza, con tres diputados y el 19,67% de los apoyos, uno más que en las últimas elecciones. Por su parte, Compromís-EUPV-Podem-ERPV obtiene dos escaños y el 15,74% de los votos. La candidatura de Sumar-Compromís, que en 2023 consiguió tres diputados, se queda esta vez sin representación.

La participación en Valencia en las elecciones generales de 2026 alcanza el 82,04%, con un total de 1.623.788 votos válidos. Esto supone una subida de más de nuves puntos respecto a los comicios de 2023, cuando la participación se situó en el 72,58%. La abstención, por su parte, cae hasta el 17,95%, frente al 27,41% registrado en las anteriores elecciones.

El PP se impone en los municipios más golpeados por la DANA

El Partido Popular también consigue situarse como primera fuerza en varios de los municipios más afectados por la DANA en 2024. En Catarroja, los populares obtienen el 30,97% de los votos, frente al 24,66% del PSOE y el 22,79% de Vox. En Paiporta, los populares también encabezan los resultados con el 30,36% de los apoyos, mientras que el PSOE consigue el 25,14% y Vox alcanza el 23,01%.

Mientras, en la capital valenciana el PP se impone con el 36,24% de los apoyos, seguido del PSOE y Compromís, con el 14,77% y el 17,34% respectivamente.

La victoria popular se repite también en los principales municipios de la provincia. En Torrent, el PP logra el 33,71% de los votos, frente al 25,65% del PSOE y el 23,56% de Vox. En Gandia, los populares alcanzan el 34,30%, mientras que los socialistas obtienen el 28,06% y Vox, el 19,57%.

También en Mislata el PP queda en primera posición, con el 31,62% de las papeletas, aunque el PSOE se sitúa cerca, con un 30,09%, y Vox obtiene el 18,31%. En Requena, por su parte, los populares consiguen el 36,90% de los votos, frente al 25,55% del PSOE y el 23,33% de Vox.

En un mapa teñido mayoritariamente de azul, con algunos municipios como Cortés de Pallás o Buñol en rojo PSOE, solo Montroi difiere. En dicho municipio se impone VOX con el 28,37% de las papeletas, seguido del PP.

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