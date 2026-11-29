El politólogo destaca que el reto del PSOE es "volver a ser otra vez un partido que tenga un discurso adaptado a cada uno de los territorios y que pueda volver a competir ahí".

El politólogo Pablo Simón califica las recientes elecciones como "históricas" debido a la transformación del panorama político español en los ejes izquierda-derecha y territorial. Observa que el PSOE ha perdido competitividad en antiguos bastiones socialistas, especialmente en el sur de España, donde antes lograba atraer a un electorado centralista. Simón atribuye este cambio a las alianzas de Pedro Sánchez y a la dificultad del Gobierno para convertir sus políticas en resultados tangibles, lo que ha generado un desafío para el PSOE. El partido enfrenta el reto de adaptar su discurso territorialmente, mientras el PP consolida su hegemonía en capitales y diputaciones, lo que representa un desafío significativo para los socialistas.

El politólogo Pablo Simón considera que estas elecciones son "históricas" por la transformación que ha experimentado el tablero político español, tanto en el eje izquierda-derecha como en el territorial. A su juicio, aún con los resultados provisionales, los últimos cambios político han provocado que el PSOE deje de ser competitivo en lo que antes eran bastiones socialistas históricos.

"La transformación que hemos tenido con el eje izquierda-derecha, con el eje territorial y cómo eso ha hecho que el PSOE deje de ser competitivo en feudos tradicionales como era la España meridional, donde tenía la capacidad de adaptar discursos y de atraer a un electorado más centralista", explica.

Simón atribuye parte de este cambio a las alianzas de Pedro Sánchez y a las dificultades del Gobierno para traducir algunas de sus políticas públicas en resultados concretos. Así, describe que "la incapacidad que ha tenido (el PSOE) muchas veces de generar rendimiento en políticas públicas concretas, ha generado una enajenación que para el PSOE es un desafío", señala.

En este escenario, el politólogo considera que el PSOE tiene por delante el reto de "volver a ser otra vez un partido que tenga un discurso adaptado a cada uno de los territorios y que pueda volver a competir ahí", apunta. Todo ello, añade, frente a un PP que considera "hegemónico" en la mayoría de capitales de provincia y diputaciones provinciales, y que ahora también consolida su posición en las elecciones generales. "Creo que es un desafío de máxima magnitud para ellos", concluye.

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