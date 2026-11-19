Los detalles En su resolución, la JEC destaca que cuenta con el visto bueno de la Sociedad Estatal de Correos y le insta a "extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos".

La Junta Electoral Central ha decidido extender el plazo para votar por correo en las elecciones del 29 de noviembre, permitiendo a los electores hacerlo hasta el 26 de noviembre a las 14:00 horas. Esta extensión de 24 horas, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Estatal de Correos, busca asegurar que los sobres con los votos lleguen a las mesas electorales el día de la votación dentro de los plazos legales. La medida se aplicará a todos los electores en España durante el horario habitual de las oficinas de Correos. La decisión será comunicada a la Dirección General de Política Interior y Correos para su difusión.

Los españoles que deseen votar por correo en las elecciones del próximo 29 de noviembre tendrán un día más para hacerlo. Hasta el 26 de noviembre a las 14:00 horas de la tarde. Así lo ha decidido este jueves la Junta Electoral Central.

Ha acordado este jueves prolongar el plazo para emitir el voto por correo en las elecciones, sumando 24 horas al calendario inicialmente fijado. Porque, en su resolución, la Junta ha destacado que cuenta con el visto bueno de la Sociedad Estatal de Correos y le ha instado a "extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos".

El nuevo límite para el depósito del voto por correo se aplicará a todos los electores que se encuentren en España, dentro del horario habitual de funcionamiento de las oficinas de Correos y, en cualquier caso, como tope hasta las 14:00 horas.

Según el acuerdo, recogido por Europa Press, la decisión se trasladará a la Dirección General de Política Interior y a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que deberá garantizar la adecuada difusión pública de esta ampliación del plazo.

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