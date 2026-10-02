Iván Redondo cree que el PSOE "tiene todas las opciones de ser primera fuerza" si hay adelanto electoral: "Estamos hablando de diez escaños y un penalti"

Iván Redondo analiza en Más Vale Tarde las opciones del PSOE de producirse un adelanto electoral. Considera que en los partidos a su izquierda "hay una energía movilizadora y positiva que no existía hace solo una semana".

Iván Redondo, exdirector del Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez, analiza en Más Vale Tarde la situación política tras la caída de los dos decretos de vivienda y la posibilidad del anuncio de un adelanto electoral.

Sobre si el 'no' a los decretos puede llevar al PSOE a ganar las elecciones, Redondo explica que en estos momentos el bloque de la derecha se mueve en torno a los 186 escaños: "Estamos hablando de diez escaños y un penalti", apunta.

Por otro lado, está el Partido Socialista, que está en los 120 escaños. De este modo, el analista cree que si se convocaran elecciones generales, "tiene todas las opciones de ser la primera fuerza". "Otra cosa", añade, sería si "le da o no le da" para formar Gobierno.

Sobre esos "diez escaños y un penalti", Redondo señala que "empiezas a jugar, empiezas a recuperar escaños, te viene Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia y ¿qué sucede? Te puede aparecer un penalti y puedes ganar el partido".

Con todo esto, Redondo opina que "la muralla de convicciones tiene que ver con el por qué convocas" y en este caso hay "un motivo claro, no es electoralismo".

Ignasi Guardans, sin embargo, no tiene claro que sea el PSOE quien canalice todo el descontento. Redondo también cree que será canalizado por varias formaciones y que la vivienda no va a ser un tema que va a desaparecer porque es "absolutamente transversal" y lo que él denomina un "momento España".

En este sentido, insiste en que el PSOE tiene la oportunidad de ser primera fuerza y que, a su izquierda, "hay una energía movilizadora y positiva que no existía hace solo una semana".

No obstante, defiende que "se equivocarán todos si lo llevan a términos de marketing político": "La narrativa y el relato han muerto, se trata de contexto: vivienda, prioridad nacional, la de verdad, y de actos, de momentos".

De este modo, afirma que "quien quiera ganar la Moncloa tiene que ser un político libre, capaz de garantizar la convivencia en este país y tener un proyecto de España a favor".

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