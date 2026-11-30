¿Qué ha paado? Los morados han pasado de soñar con el 'sorpasso' al PSOE hace una década a obtener el 0,32% de apoyos en las elecciones generales. "Abandono la política institucional. Seguiré militando por todas las causas que nos han traído aquí y por el país que soñamos", ha dicho.

Irene Montero se retira de la política tras el fracaso electoral de Podemos en las elecciones del 29 de noviembre, donde la formación quedó fuera del Congreso y obtuvo menos votos que "Se Acabó la Fiesta". En Madrid, Podemos quedó por debajo de Democracia21. Montero, que también deja su escaño de eurodiputada, admitió el "muy mal resultado" y afirmó que cumplirá con el mandato de las urnas. A pesar del revés, destacó los escaños obtenidos por María Teresa Pérez y Alejandra Sandoval gracias a coaliciones en la Comunitat Valenciana y Catalunya. Podemos pasó de ser tercera fuerza en 2015 a obtener solo un 0,32% de apoyo.

Irene Montero dice adiós a la política. Lo hace después del fracaso de Podemos, formación que lidera y de la que era candidata a la presidencia del Gobierno, en las elecciones del 29 de noviembre. Los morados, que en su día soñaron con el 'sorpasso' al PSOE, se quedan fuera del Congreso y han obtenido incluso menos votos que Se Acabó la Fiesta. En Madrid, donde ella era cabeza de lista, han quedado por debajo de Democracia21.

Ante esto, Montero, que también deja su escaño como eurodiputada, ha reconocido que Podemos ha obtenido un "muy mal resultado" y que cumplirá "con el mandato de las urnas": "Abandonaré la política institucional".

"Buenas noches, si se pueden decir buenas. La derecha ha ganado estas elecciones. Es la peor noticia para nuestro país. Es una noche de rabia, de tristeza y de miedo para una mayoría social que va a sufrir las consecuencias de un Gobierno del PP con Vox", ha expuesto.

Y ha afirmado que son "tiempos difíciles" y que "vienen tiempos peores": "Creemos que es imprescindible coger en nuestras manos la memoria y nuestros valores éticos más profundos, usar las herramientas de lucha que nos han dejado los que han venido antes para hacer frente al horror".

"Quienes no queremos un país de odio y de pérdida de derechos debemos ponernos en primera línea para crear espacios seguros. Para organizar la lucha hasta volver a ganarles, aunque ahora parezca muy difícil", ha insistido.

Montero ha reconocido, "sin paños calientes", el mal resultado de su formación, destacando eso sí los escaños de María Teresa Pérez por Alicante y de Alejandra Sandoval por Barcelona gracias a las coaliciones en la Comunitat Valenciana y en Catalunya. "Lo van a dar todo por este país", ha afirmado.

La formación morada ha pasado de obtener más de cinco millones de votos en 2015 y en 2016, siendo tercera fuerza en España, a apenas alcanzar los 91.000 votos y un 0,32% de apoyo.

Han obtenido cerca de 350.000 votos menos que Alvise Pérez y casi los mismos que Frente Obrero, superando a Pacma por apenas un 0,03%.

*Vuelve a ver completo el especial Al Rojo Vivo en atresplayer.*

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido