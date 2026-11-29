¿Qué ha pasado? La formación morada, que llegó a soñar con el 'sorpasso' al PSOE hace diez años, obtiene apenas un 0,32% del apoyo y poco más de 90.000 votos tras llegar a ser tercera fuerza política en España y tener más de cinco millones de votantes. Tras este resultado, Irene Montero ha confirmado que deja la política.

En las elecciones del 29 de noviembre, Podemos, liderado por Irene Montero, ha desaparecido del Congreso de los Diputados tras obtener solo un 0,32% de apoyo y poco más de 90.000 votos en toda España. Esta caída estrepitosa deja al partido muy por debajo de formaciones como Se Acabó la Fiesta, que logró más de 446.000 votos. En Madrid, donde Montero encabezaba la lista, apenas obtuvieron 38.500 votos. Montero ha anunciado su retirada de la política. Podemos, que en 2015 alcanzó casi 5,2 millones de votos y 69 escaños, se despide tras una trayectoria descendente que culmina con este fracaso electoral.

Quién lo iba a decir en 2015. Quién iba a pensar hace poco más de una década que la que fue tercera fuerza política en España, que la formación que soñaba con un 'sorpasso' al PSOE, iba a desaparecer del Congreso de los Diputados. Iba a obtener menos votos que SALF. Iba a estar luchando con D21 y con Frente Obrero. Pero es lo que ha sucedido. Es lo que ha pasado con Podemos, con un partido liderado por Irene Montero que se ha hundido en las elecciones del 29 de noviembre.

Que en 2026 dice adiós a la Cámara Baja tras una trayectoria descendente y después de no unir su candidatura a Frente Amplio más que en unos cuantos territorios a lo largo y ancho del país. En solitario, el batacazo del grupo apoyado por Gabriel Rufián queda noqueado en unos comicios en los que han confirmado los peores pronósticos posibles.

Yendo al dato, yendo al voto, Podemos ha logrado apenas un 0,32% de apoyo en España. Ha obtenido poco más de 90.000 votos. Ha quedado muy por debajo de, por ejemplo, Se Acabó la Fiesta. De una formación liderada por Alvise que ha obtenido más de 446.000 votos.

Se han quedado incluso a la par de Frente Obrero, con una diferencia porcentual de voto de apenas una centésima y de poco más de 1.000 votos. La diferencia con PACMA, de un 0,03%.

Montero abandona la política

En Madrid, donde Irene Montero era cabeza de lista, el resultado ha sido similar al del resto del país. Los morados apenas han obtenido 38.500 votos en una jornada de movilización masiva. En una región en la que, hace 11 años, fueron segunda fuerza política. Ahora, han quedado por debajo de SALF y de Democracia21.

"Nuestro resultado es muy malo", ha afirmado una Irene Montero que ha confirmado que abandona la política y deja su escaño en como eurodiputada.

Podemos Zaragoza, por su parte, ha compartido un mensaje en redes sociales cargando contra la dirección del partido: "¿Dimitirán Irene, Ione y Pablo Fernández o seguirán cobrando el sueldazo de Bruselas? Habéis matado un sueño y nos habéis engañado a muchas".

Además, han afirmado que a pesar de querer ir en coalición con el CHA y Frente Amplio no les dejaron desde Madrid.

Del 'sorpasso' a la desaparición

Se han quedado fuera del Congreso de los Diputados con grupo parlamentario propio después de esos años de Pablo Iglesias y el posible 'sorpasso' al PSOE. Después de esa ola morada de mitad de la década pasada que hizo irrumpir con fuerza a una formación que tuvo su origen en ese 15M y que, ahora, es lo que es.

Que, en 2015, obtuvo casi 5,2 millones de votos y logró 69 escaños. Que, ya como Unidas Podemos en 2016, mejoró hasta los 71 diputados aunque se dejó miles de votos por el camino. Que se quedó a nada de superar al PSOE. Que tuvo contra las cuerdas a la formación de Ferraz.

Porque pensaban que sí. Que podrían con ella. Lo pensaban con razón, porque la diferencia en 2016 entre una y otra fue de apenas 400.000 votos. Porque los socialistas lograron apenas 14 diputados más que la formación morada.

En 2019, la tendencia ya era a la baja. En los comicios de abril, los morados obtuvieron 42 diputados y se quedaron como la cuarta fuerza política por debajo de Vox. En noviembre, la caída fue hasta los 35 aunque y los votos fueron 3,1 millones.

En 2023 se presentaron en la coalición Sumar para, una vez concluidos los comicios y formadas las Cámaras, irse de la formación con los diputados con los que contaban.

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