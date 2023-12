En un programa pasado de El Intermedio, Héctor de Miguel acudió al plató para analizar irónicamente los argumentos que dio Alberto Núñez Feijóo para explicar sus fotografías con Marcial Dorado. El periodista llevó, incluso, al plató las 'pruebas' de que el líder del PP no tenía por qué saber a qué se dedicaba Marcial Dorado.

"Solo llevaba 11 años ocupando titulares en la prensa nacional y gallega", ironizó Héctor de Miguel, que recordó que "encontraron una foto enmarcada con Feijóo en el salón" de Marcial Dorado cuando los de Aduanas irrumpieron en su casa. Pero para él, "eso no demuestra nada" y es que "¿acaso vosotros no tenéis unos cuantos de cientos de fotos viajando a montón de sitios con alguien que no conoces de nada?", preguntó irónicamente Héctor de Miguel a Sandra Sabatés y Dani Mateo.

"A mí me pasa todo el rato", bromeó el colaborador, que afirmó que se trataba de "cosas de la edad".

