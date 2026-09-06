Rita Barberá y los bolsos de lujo de la trama Gürtel que fueron "un regalo": "Ya está bien de la hipocresía"

La alcaldesa de Valencia comenzó a aparecer en tramas corruptas en 2012. Tras salir a la luz grabaciones de la trama Gürtel donde se mentaban estos detalles, Barberá declaró públicamente que un bolso de Louis Vuitton o Loewe le parecía un "regalo absolutamente habitual".

La vida política de Rita Barberá comenzó a dar un vuelco en 2012, cuando comenzaría una caída que se alargaría hasta 2016. Hasta entonces, la histórica alcaldesa de Valencia parecía solo cosechar triunfos, pero con la salida a la luz de la trama Gürtel comenzaron las sombras.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía investigaronprocedentes de contratistas como Acciona y otras empresas adjudicatarias de contratos públicos como bolsos de firma. Barberá declaró públicamente que un bolso de Louis Vuitton o Loewe le parecía un "regalo absolutamente habitual".

"Pero que tontería, por dios. Si Rita iba vestifa perfecta, no iba con grandes lujos ni nada. Iba con su traje de chaqueta, sus medias, sus zapatos perfectos... ella nunca llevaba nada", dice escandalizada Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015.

Aunque la alcaldesa de Valencia no negó en su momento que recibiera regalos, todo lo contrario. "Evidentemente un bolso o lo que sea es un regalo habitual. Todos los políticos y funciuonarios de este país en democracia o anterior a la democracia, incluidos medios de comunicación, todos, han recibido regalos. Ya está bien de la hipocresía", sentenciaba ante las preguntas de los periodistas.

Más tarde tendría que dar cuenta en el Tribunal Supremo por otra trama, el caos Azud.

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