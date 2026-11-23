El contexto El candidato del PP ha pedido que el monarca regrese a España tras más de seis años en los Emiratos Árabes, a donde se mudó en 2020 tras destaparse sus escándalos fiscales.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a meter en la última semana de campaña al rey Juan Carlos I, pidiendo la "rehabilitación" de su papel en la democracia y reclamando que regrese al país tras más de seis años en los Emiratos Árabes, a donde se mudó en 2020 tras destaparse sus escándalos fiscales.

Ante esta propuesta, Iñaki López recuerda que "Juan Carlos I tiene fondos de origen desconocido en paraísos fiscales, se le investigó por usar tarjetas opacas nutridas por empresarios, pagaba vuelos a través de una fundación administrada por su primo y n largo etcétera de trapacerías, mentiras y engaños".

Además, añade el presentador de Más Vale Tarde, el emérito "llevó a cabo una regularización fiscal para evitar imputaciones". "Nos engañó a todos los españoles con el único fin de forrarse", asevera Iñaki López.

Del mismo modo, le recuerda a Feijóo que Juan Carlos I es "el mismo rey que mientras España atravesaba su peor crisis cazaba elefantes en Botswana con su amante". "A ese rey quiere traer de vuelta el PP", recalca.

Asimismo, el presentador de MVT incide en que, para regresar, el monarca "tendría que recuperar su residencia fiscal en España y declarar lo que guarda por ahí". "A no ser que tengamos un nueva amnistía fiscal a medida para el emérito que se oculte a los españoles, no se me ocurre como podría regresar sin causarle otro problema a su heredero", concluye Iñaki López.

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