En la resaca del debate a cuatro, el "calladita" de Feijóo pone el feminismo en el centro del debate. El periodista reflexiona sobre el vídeo del 25N del PP.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Partido Popular compartió un vídeo en redes sociales con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, mencionando a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. La publicación generó una reflexión sobre la doble moral: "¿Por qué la puta y no el putero?". Este tema cobró relevancia tras el debate a cuatro, donde el feminismo fue central. Un momento destacado fue cuando Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, usó la expresión "calladita" hacia Ada Colau, lo que Pedro Sánchez criticó como machismo.

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el PP publicó en sus redes sociales un vídeo protagonizado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en el que se refería a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. A raíz de esta publicación, el periodista ha lanzado una reflexión: "¿Por qué el PP incide más en la mujer que en el putero?".

En el vídeo al que hace referencia López, Álvarez de Toledo aparece en la vivienda en la que residía Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos. "El Gobierno le puso un piso a una puta", afirma la diputada en la publicación.

La cuestión vuelve a cobrar relevancia en la resaca del debate a cuatro celebrado este jueves, en el que el feminismo ha ocupado un lugar central en los análisis. Uno de los momentos más comentados fue el uso de la expresión "calladita" por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para referirse a Ada Colau, unas palabras que Pedro Sánchez condenó en directo: "¿Qué machismo es este?".

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