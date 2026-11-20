Los detalles "Yo defiendo los principios y los valores de los tratados fundacionales de la Unión Europea y me parece un error", ha dicho el presidente del Gobierno y candidato del PSOE al líder y candidato del PP.

En el debate cara a cara previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "estigmatizar" la migración y mostrar "falta de humanidad" al proponer deportaciones a terceros países. Sánchez destacó que su Gobierno ha reducido la migración irregular en un 21% desde 2018, y considera la migración una oportunidad para España. Criticó la idea de crear centros de deportación fuera de Europa, afirmando que va en contra de los principios de la Unión Europea. Además, resaltó la necesidad de la migración para combatir el "invierno demográfico" que enfrenta España.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "estigmatizar" la migración y de "falta de humanidad" por proponer deportaciones a terceros países. Lo ha hecho en el cara a cara entre ambos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Sánchez ha afirmado el Gobierno ha reducido la migración irregular en un 21% desde el año 2018, "incluso con el repunte que estamos sufriendo ahora mismo en Canarias siguen muy lejos de los máximos históricos que tuvimos en 2024, es decir, un 39% por debajo de ese pico registrado".

"Más allá de luchar contra la migración irregular, veo la migración como una gran oportunidad para nuestro país", ha asegurado el presidente del Gobierno. Tras lo que ha afirmado, dirigiéndose a Feijóo: "Ustedes estigmatizan la migración".

Así, ha señalado que desde el PP dicen que él es "poco menos que un paria en la Unión Europea". "Yo lo que digo es que es un enorme error y una falta de humanidad el crear centros de deportación fuera de nuestro continente, porque eso va en contra de los principios y los valores de la Unión Europea". Y, tras una breve interrupción del líder del PP, ha insistido: "Yo defiendo los principios y los valores de los tratados fundacionales de la Unión Europea y me parece un error y una falta de humanidad".

"Creo que, además, los telespectadores y los ciudadanos tienen que ser conscientes de lo siguiente: España sufre un invierno demográfico como sufren todas las sociedades occidentales", ha asegurado. En ese momento ha dicho que hay "dos palancas para lograr aumentar la población en nuestro país": "por un lado, políticas de familias", que ha dicho que ya están haciendo; y por el otro, "necesitamos el aporte de la migración".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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