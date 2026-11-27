Gonzalo Bernardos analiza la propuesta de Vox de recortar un 50 % el gasto público. El economista concluye que "básicamente, Figaredo se carga aquello que más valoramos" y provocaría el despido de casi un millón de empleados públicos y la entrada en recesión.

José María Figaredo, responsable económico de Vox, hablaba en una entrevista de un "moderado recorte" del 50 % del gasto público, lo que supondrían 112.000 millones de euros.

Más Vale Tarde lo analiza con Gonzalo Bernardos, que explica que solo la sanidad en 2025 "rozaba los 109.000 millones de euros". A esto hay que añadir otros servicios básicos como educación, seguridad, infraestructuras de transporte o Justicia, que en su conjunto suman 111.000 millones de euros: "Básicamente Figaredo se carga aquello que más valoramos", señala".

En el caso de que el recorte que propone Vox se divida entre la compra de bienes y servicios por parte de la Administración y la reducción del personal de las administraciones, esto último el principal gasto junto con las pensiones, Bernardos apunta que "Figaredo se quiere cargar a 947.739 empleados de la Administración".

Eso, indica, significaría despedir a "uno de cada tres que ahora están trabajando", por lo que considera que este recorte "va a ser imposible". Por ello, el economista también asegura quedarse "anonadado" al ver "cómo en Vox no han hecho callar a Figaredo".

Bernardos suscribe las palabras de Sánchez en el debate a cuatro y opina que si se produjera un recorte de estas características, "evidentemente" el país entraría en recesión: "No llego a comprender cómo un partido político con múltiples asesores se plantea, en la situación actual, coger y decir: 'Vamos a llevar la economía a la recesión'".

El profesor de Economía también recuerda que "muchas empresas del sector privado pueden ingresar lo que ingresan porque trabajan directa o indirectamente para el sector público" y que "el impacto del gasto público es mucho mayor que el de las bajadas de impuestos".

En conclusión, Bernardos considera que la propuesta de recortes de Vox "es un despropósito mayúsculo": "Tienen suerte de que muchas familias no se mirarán el programa y no harán las cuentas, porque si uno se lo mira y te dicen que es posible que venga una recesión, no te anima mucho a votarle".

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