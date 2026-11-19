Los detalles laSexta se ha desplazado hasta un mercado para preguntar a sus trabajadores y clientes por los salarios. Para saber qué medidas o mejorías exigirían a los políticos en esta cuestión, pero también por la vivienda y la subida de la inflación.

Antes del debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, laSexta llevó su pizarra del voto a un mercado para conocer las inquietudes de los ciudadanos sobre los salarios. Muchos españoles luchan por llegar a fin de mes debido a sueldos estancados, mientras que el coste de vida sigue en aumento. Los ciudadanos expresaron sus opiniones, demandando desde más empleo hasta sueldos de mejor calidad. Algunos proponen repartir mejor los beneficios empresariales. También se mencionaron preocupaciones sobre el precio de los alimentos, las pensiones, los impuestos para autónomos y el costo de la vivienda. La conclusión es que los precios suben más que los salarios.

Este jueves, antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo, laSexta ha llevado su pizarra del voto para preguntar a los ciudadanos por una de sus mayores preocupaciones: sus salarios. Porque muchos españoles no pueden llegar a fin de mes por unos sueldos que apenas han crecido. En cambio, el coste de la vida, ir a la compra, la gasolina, el ocio, no ha dejado de subir.

Por ello, laSexta ha querido que sean los ciudadanos que pueden estar diariamente en un mercado los que tengan la oportunidad de preguntar a los políticos para saber qué piensan hacer con los salarios.

La pregunta es clara: Por nuestros salarios, ¿qué medidas queremos? Y las respuestas han sido variadas. Desde "más empleo para que haya más salario" a centrarnos en que ese sueldo "sea de mucha calidad". Porque los sueldos no llegan. Llegamos al día 15 y estamos a dos velas", asegura el responsable de uno de los puestos del mercado.

También hay opiniones que ponen el contrapunto. Esa es la de Pedro, que cree que hay que repartir mejor. "En lugar de llevarse ellos todo lo que se llevan, repartirlo un poquito más". Propone que las empresas repartan sus beneficios. "Si el empleado supiera que parte de la empresa es suya, miraría mucho más por ella", defiende.

Según el pollero de este mercado, hasta el día 15 tienen que comer pollo con arroz. Después, arroz con pollo. Por ello, Wendy pide una bajada del precio de los alimentos, ya que los "salarios no los aumentan". Otro cliente se pregunta cómo puede costar casi cinco euros "una docena de huevos, que es lo más básico".

Aparicio se acuerda de las pensiones. Reclama a los políticos que "las pensiones las suban lo máximo posible". Y Alexandra subraya el papel de los autónomos y cree que sus "impuestos tendrían que ser menos".

Otro tema por el que interpelarían a los políticos es la vivienda. "Que baje la vivienda porque así no se puede vivir".

Manuel pide una mayor subida del salario mínimo. Aunque acabe de ascender, "para poder pagar". Pero sobre todo para poder comer y vestirse". Por su parte, Alsides nos cuenta que ya no se comen chuletas, que se piden más "huesos para caldo y guisos".

En definitiva, la conclusión es clara. Que "suben más los precios de las cosas que lo que suben los sueldos".

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