Cuerpo (PSOE) acusa al PP de no invertir en ferrocarril y Bravo responde: "El Gobierno ha usado fondos para poner puntos de selfie"

Entre líneas El vicepresidente del Ejecutivo ha mostrado un gráfico para hablar del dinero puesto por los 'populares' y habla de un "plan de 19.000 millones en cinco años". "La primera partida que sufre cuando se recorta es la inversión en infraestructura", ha afirmado.

En un reciente debate en laSexta, Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, criticó al PP por su falta de inversión en el ferrocarril durante sus años en el Ejecutivo. Cuerpo presentó un gráfico que mostraba una caída en las inversiones ferroviarias bajo el PP, comparado con la recuperación actual bajo el PSOE y Sumar. Destacó la importancia de proteger los servicios públicos, afirmando que el Gobierno actual apuesta por ellos con un plan de 19.000 millones para cinco años. En respuesta, Juan Bravo del PP criticó el uso de fondos europeos, afirmando que se han dejado sin usar más de 60.000 millones de los 160.000 disponibles.

Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, ha acusado al PP de no invertir en ferrocarril en el debate de laSexta. En su intervención, ha compartido un gráfico con lo invertido por los 'populares' en sus años en el Ejecutivo en comparación con el dinero puesto en tal materia por el PSOE y Sumar durante este tiempo.

"El PP habla de grandes planes, pero cuando estaba en el Gobierno vemos una gran diferencia, estando en azul una caída en las inversiones de infraestructuras ferroviarios y cómo se ha recuperado", ha dicho.

Y ha hablado de los "modelos" con respecto "a la protección de los servicios públicos": "Si por algo se distingue este Gobierno es por apostar por ellos".

"Hay un plan para cinco años de 19.000 millones que bebe del criterio técnico y de lo que es necesario. Lo importante es blindar esa financiación para que no pase lo que pasó en épocas anteriores. La primera partida que sufre cuando se recorta es la inversión en infraestructura", ha expuesto.

Juan Bravo, del PP, ha respondido con un par de imágenes para mostrar "en qué se han usado los fondos europeos": "Se han utilizado para poner plantas o puntos de selfie".

"A Cuerpo se le ha olvidado contar a los españoles que de los 160.000 millones se han dejado sin usar más de 60.000. Uno de cada tres euros que podían venir no han llegado", ha afirmado.

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