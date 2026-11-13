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LASEXTA DEBATE

Cuerpo (PSOE) acusa al PP de no invertir en ferrocarril y Bravo responde: "El Gobierno ha usado fondos para poner puntos de selfie"

Entre líneas El vicepresidente del Ejecutivo ha mostrado un gráfico para hablar del dinero puesto por los 'populares' y habla de un "plan de 19.000 millones en cinco años". "La primera partida que sufre cuando se recorta es la inversión en infraestructura", ha afirmado.

Carlos Cuerpo, en el debate de laSexta
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Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, ha acusado al PP de no invertir en ferrocarril en el debate de laSexta. En su intervención, ha compartido un gráfico con lo invertido por los 'populares' en sus años en el Ejecutivo en comparación con el dinero puesto en tal materia por el PSOE y Sumar durante este tiempo.

"El PP habla de grandes planes, pero cuando estaba en el Gobierno vemos una gran diferencia, estando en azul una caída en las inversiones de infraestructuras ferroviarios y cómo se ha recuperado", ha dicho.

Y ha hablado de los "modelos" con respecto "a la protección de los servicios públicos": "Si por algo se distingue este Gobierno es por apostar por ellos".

"Hay un plan para cinco años de 19.000 millones que bebe del criterio técnico y de lo que es necesario. Lo importante es blindar esa financiación para que no pase lo que pasó en épocas anteriores. La primera partida que sufre cuando se recorta es la inversión en infraestructura", ha expuesto.

Juan Bravo, del PP, ha respondido con un par de imágenes para mostrar "en qué se han usado los fondos europeos": "Se han utilizado para poner plantas o puntos de selfie".

"A Cuerpo se le ha olvidado contar a los españoles que de los 160.000 millones se han dejado sin usar más de 60.000. Uno de cada tres euros que podían venir no han llegado", ha afirmado.

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