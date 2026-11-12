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Los 'populares', "muy agradecidos"

Feijóo concluye su entrevista con Jordi Wild con recado del PP a Vox: "Aspirar a la presidencia implica renunciar a la zona de confort"

Los detalles En el encuentro, según fuentes de Génova, ha durado cerca de 90 minutos con preguntas "serias, exigentes y atrevidas". Han destacado el "trato exquisito" que ha habido en la visita del líder del PP al estudio del youtuber.

Feijóo, con Jordi Wild
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Alberto Núñez Feijóo ha concluido su entrevista con Jordi Wild. El youtuber ha pasado, como han confirmado fuentes del PP a laSexta, "casi 90 minutos" con el líder 'popular' en un encuentro en el que ha habido preguntas "serias, exigentes" e, incluso, "atrevidas".

La entrevista en el estudio del youtuber ha sido, según cuentan fuentes 'populares' a laSexta, con un "trato exquisito" entre entrevistador y entrevistado. Desde Génova, se muestran "muy agradecidos" por la hora y media con Jordi Wild y "por la oportunidad" de dirigirse a su audiencia.

El encuentro entre el youtuber y el candidato 'popular' ha sido muy formal, con ambos dándose las manos en un estudio en el que de fondo se pueden observar posters tanto de El Fary como de 'Attack on Titan'. Todo, como parte de lo que Jordi Wild ha preparado con motivo de las elecciones del 29 de noviembre.

Porque antes que Feijóo han pasado por el estudio del youtuber tanto Ada Colau como Pedro Sánchez, en unas entrevistas que se publicarán durante el viernes coincidiendo con el comienzo de la campaña electoral.

El que ha faltado ha sido Vox, con un Santiago Abascal que a última hora dijo 'no' a la entrevista ya pactada y prevista con Jordi Wild. "Aspirar a presidir un Gobierno implica a renunciar en ocasiones a la zona de confort del candidato", han expuesto fuentes del PP a laSexta en un recado para la formación de ultraderecha.

"Decisión irreversible" de Abascal

Y es que el líder de Vox se desmarcó casi en el descuento, justificando una "decisión irreversible" en el hecho de que "nunca más un candidato de Vox va a ceder los derechos en exclusiva de una intervención o de una entrevista a ningún tipo de entidad, ni pública ni privada", ha dicho en Espejo Público.

Acostumbrados a editar y mover en redes los discursos de sus dirigentes, el partido de ultraderecha insiste en que TVE ha "secuestrado" 40 minutos de la entrevista de Abascal en La Revuelta.

Sin embargo, el propio Jordi Wild ha desmontado el discurso de Abascal. En un vídeo que supera los 26 millones de reproducciones, el youtuber asegura que desde Vox comenzaron a imponerle exigencias inasumibles, como la de los derechos audiovisuales, en lo que entiende como una falta de respeto a su trabajo.

Además, Wild no tiene limitación de tiempo de ningún tipo como sí sucede en las emisiones de la parrilla televisiva. El youtuber cree que tras salir reforzado de su paso por La Revuelta, Abascal no quiere asumir riesgos con una entrevista con él.

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