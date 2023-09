Se esperaba un enfrentamiento duro. Y así ha ocurrido. Tras el discurso de hora y media que pronunció este martes Alberto Núñez Feijóo como candidato del PP a ser investido presidente del Gobierno, este ha recibido la réplica del resto de formaciones parlamentarias en el Congreso. Este miércoles a primera hora le ha tocado el turno a EH Bildu, grupo con quien ha mantenido un intenso intercambio de palabras. "Para importarle poco Bildu, ha hablado mucho de nosotros", ha arrancado la portavoz de este partido, Mertxe Aizpurúa.

"Me preguntan por qué somos sostén del Gobierno de sánchez. No sé si no le ha quedado claro que todo este hemiciclo, menos la derecha y ultraderecha, está en contra de lo que ha traído aquí. Si no lo entiende, no está preparado, señor Feijóo", ha indicado la parlamentaria abertzale entre gritos y abucheos tempranos por sus palabras hacia el candidato del PP, que no han terminado ahí: "Apoyamos este gobierno por antifascismo, defensa de la clase trabajadora y supervivencia de nuestro marco histórico".

Sin dejar de dirigirse a Feijóo, ha sido tajante continuamente en sus argumentaciones: "Usted no debe creer en la dignidad. La paz, la convivencia y la reconciliación es un proceso muy difícil que necesita de mucha empatía y valentía, y de poco rencor y odio. Pero usted no cree en la convivencia y en la reconciliación. La libertad es reconocer los sentimientos y aspiraciones de las personas, pero usted no cree en la libertad. Creen que la ciudadanía vasca está enferma por cómo quiere construir su futuro".

En Madrid escuché el domingo gritos que coreaban un nombre, no el suyo precisamente"

Razones por las que, según ha dicho, el PP "nunca contará" con el apoyo de Bildu. Feijóo no ha realizado una réplica inmediata a las palabras de Aizpurúa, sino que ha esperado a que hablase el portavoz de la otra formación vasca, Aitor Esteban (PNV), para responder a ambos de forma conjunta. Así, el parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ha arrancado también de forma intensa: "No tiene apoyos. Usted en realidad piensa igual que otras personas que me han increpado: que Bildu y PNV son lo mismo. Usted no merecería ni la réplica".

"Me enternece que le preocupe tanto el PNV. Si tan bien les va a ir a ustedes, ¿para qué nos pide nuestro voto? Debería preocuparse por usted y por los resultados de su partido en Euskadi", ha insistido Esteban, que ha hecho referencia de forma indirecta a Ayuso y cómo su sombra se extiende ya hasta las la dirección de Génova: "En Madrid escuché el domingo gritos que coreaban un nombre, no el suyo precisamente". "No sé si el rey propondrá a Sánchez", ha concluido el portavoz del PNV en su turno.

Feijóo advierte al PNV

A ambos, ahora sí, ha respondido Feijóo, y no ha escatimado recursos en su réplica: "Han dicho en Bildu que no respetamos los Derechos Humanos. Una persona condenada por apología del terrorismo nos dice que no respetamos los DDHH. ¿Usted sabe cuánta gente ha tenido que salir del pueblo vasco por gente a la que siguen homenajeando? ¿Saben cuánta gente ha tenido que salir del pueblo vasco porque ustedes les han echado?". En esta línea, el candidato popular ha afeado a la Aizpurúa que hable de fascismo.

"Hablan de fascismo. ¿Por qué no se miran al espejo? Ustedes hablan de clase trabajadora: cuántos trabajadores se cargaron. No acepto ni una sola lección", ha rechazado Feijóo, que ha denunciado las "relaciones de Otegi con el PSOE" y ha concluido reclamando un "cordón sanitario" para esta formación: "No quiero sus votos, se los dejo al señor Sánchez". Instantes después, ha hecho lo propio con Esteban y el PNV: "Últimamente caminan juntos y eso es malo para Euskadi y para España. Creo que un Gobierno del PP sería mejor para Euskadi". Le ha preguntado: "¿Quieren seguir siendo el kleenex en los próximos años?".

"Si ustedes me votasen, tendría que saber cuál es su precio porque si se lo pregunto al PSOE no me lo va a decir. Es un orgullo que el señor Otegi solo puede ordenar un 'no' a mi investidura", ha insistido Feijóo, quien ha aprovechado para advertir al PNV del peligro de que vayan en sintonía con Bildu en este tipo de cuestiones: "El proceso de blanqueamiento progresivo de Bildu tiene varios objetivos: sustituirles a ustedes (PNV) como referentes en el País Vasco. Si no, a qué viene". "Yo le tengo mucho respeto al PNV, tanto que nunca le utilizaría como un kleenex", ha finalizado Feijóo.