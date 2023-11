Alberto Núñez Feijóo había avisado de una réplica contundente contra Pedro Sánchez y así ha sido. El líder del PP ha cargado contra el candidato socialista a la presidencia del Gobierno tirando de hemeroteca y llegando a acusarle de cometer "corrupción política".

Feijóo ha vuelto a repetir su propuesta de que los españoles "voten en las urnas" de nuevo tras conocerse la ley de amnistía: "Ya sé que no, que tienen mucha cara, es verdad". Para el líder del PP, la investidura de Pedro Sánchez llega tras "un ejercicio de corrupción política", un término que ha repetido hasta en dos ocasiones.

"Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política", considera Feijóo, que cree que esta sesión de investidura es "una humillación".

En este ejercicio de "humillación", Feijóo asegura que Sánchez "se humilla a sí mismo y a su partido", aunque añade: "No tiene ningún derecho a humillarnos a los españoles, eso es lo que ha hecho, señoría". El líder de los 'populares' ha ido más allá al asegurar que Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie" en la Cámara Baja, sino que "lo ha comprado".

Feijóo 'corrige' a Sánchez

Lo ha hecho, dice Feijóo, "firmando cheques que todos pagaremos". "¿No se dan cuenta que están haciendo el ridículo?", ha preguntado el líder del PP a Sánchez, al que incluso le ha completado -erróneamente- el poema usado por Sánchez de Antonio Machado durante su intervención inicial.

"Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora", ha dicho Feijóo, pensando que la cita es de Machado cuando en realidad era de Ismael Serrano, como él mismo ha aclarado en su cuenta de X (Twitter).

"No es por darme el pisto, pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)", ha explicado.

Los mensajes de Feijóo a Podemos

Feijóo ha tenido mensajes incluso para Podemos, bromeando con la posibilidad de que la formación morada pueda "apretar por un ministerio o dos", acabando con un "sí se puede" que alude a su lema de campaña.

No obstante, ha hecho un comentario que sí que ha hecho sonreír a Irene Montero, cuando ha preguntado a Sánchez: "¿Es el Gobierno más feminista de la historia y cesa a la ministra de Igualdad?".

La amnistía ha centrado gran parte del discurso de un Feijóo que ha trasladado al candidato socialista que "la historia no le amnistiará" a él: "Ha venido a presentarse como un mal menor, pero usted es el mal mayor. Usted, señor Sánchez, es el problema".

"La amnistía no mejora la convivencia. Si fuese tan buena, ¿por qué no la aprobaron hace tiempo? ¿Es que acaso no se les ocurrió antes? ¿Ahora ha cambiado la Constitución?", ha preguntado Feijóo a Sánchez.

La réplica de Sánchez a Feijóo entre carcajadas

Entre carcajadas, Pedro Sánchez ha recordado la frase de Feijóo de que no es presidente del Gobierno "porque no quiere". "Sume lo que sume, tiene que restar a Vox", ha recordado el candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

"Usted no es presidente no porque renuncie, es porque no se lo permite la ultraderecha", apostilla Sánchez, añadiendo que "nadie ha hecho más por Vox" que Feijóo como presidente del PP: "Ha hecho el trayecto opuesto al señor Fraga: se alejó del franquismo y se incorporó a la democracia, usted se está alejando de los principios democráticos para desfilar con los franquistas de Vox".

También ha hablado de las peticiones de repetición electoral de Feijóo, preguntándole "por qué quiere repetir las elecciones" cuando las ha ganado, insistiendo en un mensaje: Feijóo no es, dice, "ni moderado ni buen gestor".