El candidato del PP a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ejerce su derecho al voto

Los detalles El líder de los 'populares' ha sido el segundo de los candidatos en votar, tras Pedro Sánchez, y ha animado a la ciudadanía a votar con memoria y no con miedo: "Esta noche vamos a festejar la gran fiesta de la democracia española".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el segundo de los candidatos en votar en estas elecciones generales del 29N. Lo ha hecho más allá de las 10:30 horas en el Instituto Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso (Madrid), donde ha sido recibido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Como curiosidad, Feijóo vota en el instituto donde Pedro Sánchez estudió el bachillerato.

Tras ejercer su derecho al voto, el candidato popular se ha dirigido a los medios y ha animado a la población a "no votar con miedo, sino con memoria, con convicción y sabiendo que lo que vamos a elegir es un Gobierno democrático". Según el líder del PP, "puede haber un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales".

"Seguro que España va a tomar una decisión inapelable, y esa decisión nos compete aceptarla a todos", añade Feijóo, admitiendo, ante las preguntas de los periodistas, que se aceptarán los resultados que salgan de las urnas: "Soy un demócrata y confío en el sistema de mi país". Esta noche, asegura, "vamos a festejar la gran fiesta de la democracia española".

Por último, y a la pregunta de los periodistas sobre su visita a Ceuta en plena jornada de reflexión, Feijóo ha insisto en que irá a Ceuta las veces que "considere oportuno": "¿Les parece sorprendente que un español vaya a una ciudad española?", ha justificado.

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