El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ofrece una rueda de prensa junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.

El contexto El líder del PP viaja a la ciudad autónoma este sábado, donde no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos. La LOREG impide difundir propaganda destinada a captar votos ni realizar actos de campaña.

Alberto Núñez Feijóo pasará la mañana de la jornada de reflexión en Ceuta. Según confirman fuentes del PP a laSexta, el líder de los 'populares' volará a la ciudad autónoma como "muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí". Por la tarde, pasará tiempo con su pareja y su hijo.

Desde el PP señalan que esta visita, la sexta de Feijóo a la ciudad autónoma desde finales de julio, supone cumplir "un compromiso personal adquirido con el presidente Juan Jesús Vivas". En Ceuta, no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos.

Cabe recordar que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no permite difundir propaganda electoral ni realizar "acto alguno de campaña electoral". Es la Junta Electoral Central la que determina qué es propaganda y qué es un acto electoral.

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