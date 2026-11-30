Entre líneas Ante los gritos de "Sánchez a prisión", el líder del PP defiende que "no es el presente y mucho menos el futuro" y asegura que "vamos a gobernar sin miedos, sin excusas y no vamos a perder un solo día".

El Partido Popular (PP) celebra su victoria en las elecciones generales, logrando la posibilidad de gobernar con Vox en mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha prometido gobernar para todos los españoles, independientemente de su voto, y ha destacado la histórica participación electoral cercana al 80%. Feijóo ha subrayado la necesidad de un cambio en la política, defendiendo la separación de poderes y prometiendo gobernar sin revancha. Ha asegurado que trabajará con firmeza y sin excusas, comprometiéndose a no olvidar a regiones como Ceuta y Melilla. Feijóo ha concluido con el compromiso de trabajar con humildad para el futuro del país.

El PP está de fiesta. No solo ha ganado las elecciones generales por segunda vez consecutiva, sino que este 29N tiene la posibilidad de gobernar con Vox en mayoría absoluta. "Hemos conseguido derribar el muro. Os digo con serenidad y con firmeza: vamos a intentar gobernar para todos los españoles, voten a quien hayan votado", ha celebrado Alberto Núñez Feijóo.

Aunque el PP ha perdido cuatro escaños con respecto a 2023, el sabor a victoria no se ha diluido en Génova. Ante cientos de personas que esperaban frente a la sede del partido y acompañado de la plana mayor de la formación, el líder 'popular' se ha comprometido a "derribar todos los muros y abrir las puertas".

"Hoy hay mucha gente feliz y esperanzada. Les digo que no les vamos a fallar. A lo que nos hemos comprometido, es lo que vamos a hacer. Hay otros que se acuestan con dudas, les digo que duerman tranquilos. No les defraudaré. Me debo a España. No tengo más compromisos y más intereses que los intereses generales", ha defendido.

Felicita a Abascal

Ante gritos de "que viva España", Feijóo ha afirmado que "en esa España a la que cantamos, a la que servimos, que nos ha unido, os digo que no sobra nadie". Asimismo, ha felicitado "a todos los candidatos" contra los que ha "competido", pero se ha dirigido especialmente al líder de Vox, Santiago Abascal, que ha obtenido 52 escaños, 19 más que en los anteriores comicios.

El líder del PP ha subrayado también la histórica participación de estos comicios, que ha rozado el 80%, afirmando que "España ha votado cambio" y "no lo ha pedido en voz baja": "Han sido millones de votos con una participación histórica. España ha pedido un cambio contundente".

Según ha sostenido Feijóo, ese cambio significa "que la política vuelva a servir, que el presidente del Gobierno diga la verdad, que lo que se promete se cumple y que las instituciones son de todos". Ha reivindicado la separación de poderes indicando que "una cosa es el Gobierno, otra las Cortes y otra el Poder Judicial. Tres poderes independientes, cada uno con su papel constitucional".

Gobernar "sin revancha"

En un momento dado se han escuchado gritos de "Sánchez a prisión", pero Feijóo ha lanzado un mensaje para 'pasar página' y asumir con entereza la victoria. "Ya no, no es el presente y mucho menos el futuro. Os digo que vamos a gobernar sin miedos, sin excusas y no vamos a perder un solo día", ha expresado.

Ha continuado diciendo que "gobernar significa tener firmeza y no revancha; no ir contra nadie, sino a favor de todos". "Significa sonreír porque hemos ganado. Vamos a hacerlo distinto, con altura de miras", ha lanzado.

El presidente del PP ha apuntado que "la confianza se presta y por eso trabajaré todos los días para merecer esa confianza". Además, ha reiterado que "no nos olvidamos de Ceuta" y que la ciudad autónoma "estará en una carpeta permanente encima del Consejo de Ministros".

"No os prometo milagros, os prometo trabajo, seriedad, respeto, gestión. Me equivocaré, seguro que sí, pero rectificaré. España es un gran país y aquí estamos todos representados. Incluidos nuestros compatriotas de El Hierro, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla. Vamos con fuerza y con ganas", ha sentenciado.

Feijóo ha adelantado que a partir de mañana trabajará "con humildad" para "preparar el futuro de nuestro país y concretar las líneas maestras que expondré en las Cortes". Ha concluido con una broma, avisando que "sobre esta campaña se va a rodar una serie 'Anotop At'.

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