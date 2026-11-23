Los detalles El PP ha pedido la dimisión de Roberto Cacho por esta publicación y ha reclamado a Pilar Alegría que "actúe inmediatamente" apartándole de sus responsabilidades.

En la última semana de campaña electoral, Roberto Cacho, concejal del PSOE en Huesca, ha generado polémica al compartir un vídeo quemando la papeleta del Partido Popular para las elecciones generales. En el vídeo, Cacho comenta: "Por fin me ha llegado la papeleta de Ana Alós y del Partido Popular, por fin", antes de prenderle fuego, y concluye diciendo: "Pedro, yo sí te voto". Aunque Cacho eliminó la publicación, PP y Vox han denunciado el acto y exigido explicaciones al PSOE. Jorge Azcón, líder del PP en Aragón, criticó la acción y pidió a Pilar Alegría que actuara contundentemente. El PP calificó el acto como "una falta de respeto hacia una opción política legítima".

Nueva polémica en la última semana de campaña electoral. Roberto Cacho, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver cómo quema la papeleta del Partido Popular para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

"Por fin me ha llegado la papeleta de Ana Alós y del Partido Popular, por fin", afirmaba el concejal, antes de prenderle fuego al sobre del PP. Además, concluía el vídeo diciendo: "Pedro, yo sí te voto".

Cacho ya ha borrado la publicación, pero ha sido denunciada tanto por el PP como por Vox, que han pedido explicaciones a la dirección del Partido Socialista.

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la región, Jorge Azcón, ha criticado esta decisión y ha señalado directamente a la máxima responsable del PSOE de Aragón. "Espero que Pilar Alegría actúe inmediatamente y con contundencia para separar a este individuo con espíritu de Torquemada del acta de concejal. Los oscenses no se merecen semejante representante en el Ayuntamiento de Huesca", ha afirmado el mandatario autonómico.

Además, el Partido Popular ha emitido un comunicado catalogando la publicación como "una falta de respeto hacia una opción política legítima y hacia los ciudadanos que la respaldan".

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