Los decretos de vivienda 'in extremis': de la prórroga de dos años en los contratos de alquiler al crédito de 50.000 euros sin intereses para la primera compra

Los detalles Entre las medidas, se encuentran topes a las subidas del alquiler, regulación de los pisos turísticos, avales para la compra de la primera vivienda y deducciones fiscales para inquilinos. "Ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente", ha insistido Sánchez.

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevos reales decretos-ley para abordar la crisis de la vivienda, similares a los rechazados anteriormente. Las medidas incluyen topes a las subidas del alquiler, regulación de pisos turísticos, avales para la primera vivienda y deducciones fiscales para inquilinos. Destaca una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros para créditos sin intereses a compradores de su primera vivienda. También se contempla la prórroga de contratos de alquiler y la protección de personas vulnerables. El presidente Pedro Sánchez espera que al menos uno de los decretos sea aprobado, resaltando la importancia de estas iniciativas para enfrentar el problema habitacional en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos reales decretos-ley con medidas para intentar paliar el drama de la vivienda. Unos textos similares a los tumbados la semana pasada por PP, Vox y Junts y que ahora con la convocatoria electoral y con las Cortes disueltas, podrían ver la luz con la mayoría progresista en la Diputación Permanente del Congreso.

Entre las medidas, se encuentran topes a las subidas del alquiler, regulación de los pisos turísticos, avales para la compra de la primera vivienda y deducciones fiscales para inquilinos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado estas medidas en rueda de prensa tras el Consejo de Minsitros. Como novedades, destaca la creación de una línea de financiación de 10.000 millones de euros a través del ICO con la que los compradores de una primera vivienda podrán acceder a hasta 50.000 euros de crédito sin intereses.

También con las medidas se incluye un matiz, concretamente en el segundo decreto, el de la renovación automática de los contratos del alquiler. La entrada en vigor de este decreto no será inmediata, con la publicación en el BOE, sino que solo será válido si ve la luz verde en la Diputación Permamente, lo que a estas horas es difícil que se consiga ya que necesitaría el apoyo del PNV que ya votó en contra la semana pasada.

Las medidas, desgranadas en cuatro bloques

Facilitar el acceso al alquiler asequible y también a la compra vivienda de la gente, permitiendo a los inquilinos desgravarse lo que pagan del alquilen. Y dando un incentivo fiscal a los pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles. Una medida en la que se incluye además una novedad. La creación de una línea de financiación con 10.000 millones de euros gestionado por el ICO en el que se podrá acceder a un préstamo de 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda. Una medida que "será intergeneracional", según Sánchez.

Medidas para crear más oferta de vivienda. 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de la vivienda, para acortar plazos. Además habrá 400 millones para ayudar a proveedores de vivienda social. También, la empresa pública 'Casa 47' va a adquirir miles de inmuebles de la seguridad social, que se destinarán a vivienda y aumentar la oferta para la clase media, los trabajadores y los jóvenes.

Medidas para "dar tranquilidad y estabilidad" a la gente. Se incluye entre las medidas la prórroga de contratos de alquiler dos años a quienes están al corriente de pago y la limitación a las subidas del alquiler. Un segundo decreto también establecerá la prórroga automática de los alquileres cuando venzan, salvaguardando determinadas causas (como la necesidad del propietario de recuperar la vivienda para sí mismo o para sus hijos). Pero la entrada en vigor de este segundo decreto no sería inmediata, sino que estará condicionada a su convalidación en la Diputación Permanente.

Además, se protegerá a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, "sin que ese esfuerzo recaiga los sobre pequeños propietarios" a los que según Sánchez protegerán "con garantías adicionales".

En concreto, para proteger al inquilino se regula la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de vivienda que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal, así como la condición de gran tenedor del arrendador, cuando proceda.

Y para proteger a los pequeños propietarios se mantiene el marco regulatorio en materia de desahucios como en el anterior texto, y se incorpora el pago, por parte de las administraciones, de posibles costas procesales e intereses moratorios en su caso.

Medidas para combatir la especulación. Se regulará el alquiler de temporada y de habitaciones. Se limitará la compra de vivienda por parte de fondos buitre, vinculando beneficios fiscales al alquiler asequible y obligando a los pisos turísticos a tributar "como lo que son: un negocio", ha sentenciado el presidente.

El nuevo texto endurece las condiciones para la compra de vivienda por parte de fondos buitre, ampliando su definición y condiciones a las excepciones.

Sánchez: "Ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente"

El presidente Sánchez ha mostrado su deseo de que al menos se pueda aprobar el primero de los decretos, que sí contó con el apoyo del PNV. "Trabajaremos para que sea así con los dos", ha matizado no obstante. "Es una cuestión de humanidad", ha añadido el jefe del Ejecutivo, manifestando también que el Gobierno ha sabido enfrentarse a otras crisis como el coste de la energía tras el estallido de la guerra en Ucrania.

"Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que hemos visto después de que decayeran los reales decretos-ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura ni, esperemos, durante la siguiente, si los ciudadanos nos dan una mayoría más rotunda", ha insistido.

Con todo, ha asumido que estas medidas, "por sí solas", no van a resolver por completo el problema de la vivienda, ya que se deben construir muchas más viviendas para afrontar el "reto" que afronta España y otros países.

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