¿Cómo quedan los contratos? ¿Qué pasa con las ayudas al alquiler? Las dudas y respuestas con los decretos de vivienda del Gobierno

¿Por qué es importante? Con los decretos ya en el BOE a la espera de su aprobación o no en la Diputación Permanente del Congreso, asuntos como la temporalidad, los desahucios o el alquiler por habitaciones presentan dudas tanto en los inquilinos como en los propietarios.

El 29 de noviembre se celebrarán elecciones anticipadas tras la decisión del Gobierno al no lograr aprobar en el Congreso los decretos de vivienda. Con las cortes disueltas, ambos decretos fueron aprobados nuevamente en el Consejo de Ministros y ahora están en el BOE, pendientes de la Diputación Permanente. Los contratos seguirán blindados con prórrogas de hasta dos años si terminan antes de 2028. Los contratos temporales deben ser justificados por el propietario. Los alquileres por habitaciones no podrán superar el precio total del piso. Los desahucios no realizados compensarán al propietario. Las ayudas al alquiler continúan hasta 2030.

Toca ir a las urnas el 29 de noviembre. Toca votar. Toca ir a elecciones anticipadas después de que el Gobierno así lo decidiese tras no sacar adelante en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda. Con las cortes disueltas, ambas medidas han sido aprobadas de nuevo en el Consejo de Ministros y ahora están en el BOE a la espera de lo que decida la Diputación Permanente de la Cámara Baja, ya sin la necesidad del voto de Junts.

Ahora, lo que toca es resolver las dudas también que puedan surgir o hayan surgido ya con respecto a ambos decretos. La primera es cómo quedan los contratos. La respuesta ante tal interrogante es que seguirán blindados, con una prórroga de hasta dos años que solicitar si el contrato acaba antes de que acabe 2028.

En cuanto a los contratos temporales, el propietario ha de justificar su uso y, en caso de no poder, pasará a ser de vivienda habitual.

Los alquileres por habitaciones también están afectados con estas medidas. La suma de lo pagado por los inquilinos por cada habitación no podrá superar el precio del piso entero en caso de que así se alquilase.

En lo relativo a los plazos, el propietario ha de avisar con cuatro meses de antelación en caso de no querer renovar el contrato; el inquilino, en dos.

Sobre los desahucios, si hay uno y en caso de no llevarse a cabo el propietario recibirá la compensación del dinero que no ha cobrado.

En lo que respecta a las ayudas del alquiler, siguen activas. El plan estatal de vivienda está aprobado hasta 2030.

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