El profesor en CUNEF Universidad habla de "esceso verbal" por parte del líder 'popular' al mezclar el término de invasión en referencia a Ceuta con quienes llegan a Canarias "en cayucos jugándose la vida".

El profesor en CUNEF Universidad David Mejía ha respondido en Al Rojo Vivo a las críticas del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, sobre la migración irregular en España. El principal opositor aseguró este viernes que "cuando una persona entra en un país de forma irregular no puede tener derechos".

Por su parte, Mejía subraya que Feijóo "debería especificar a qué derecho se refiere, porque evidentemente un inmigrante tiene derechos y porque cruce una frontera no los pierde". "Tiene unos derechos fundamentales reconocidos en nuestra propia Constitución. Entonces sería un incumplimiento".

"Hablar de esta restricción de derechos habría que corregirlo. Además, que mezcle el término de invasión en el caso de Ceuta, porque parece que hay bastantes indicios, y a quienes llegan en cayucos jugándose la vida a Canarias... Pues hombre, yo creo que es un exceso verbal importante", añade.

Así, dice que cree que la cuestión de la inmigración, que es una de las más complejas con las que se trata, "tiene que haber necesariamente un pacto de Estado en el que no pueda haber ni ese discurso de criminalización que tiene bsobre todo Vox". "Ahora también se ha sumado el PP con un discurso de cierta ingenuidad", concluye.

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