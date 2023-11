Este miércoles arranca el debate de investidura de Pedro Sánchez tras semanas de negociaciones y finalmente lograr acuerdos con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Con estos pactos, el líder de los socialistas cuenta con el apoyo de una mayoría absoluta de la cámara.

Todo está encaminado para que el Gobierno de coalición gobierne en la próxima legislatura y se resolverá de manera firme en la sesión de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez que tiene lugar este 15 y 16 de noviembre. Será el decimoctavo debate de investidura de toda la democracia y estrenará el nuevo criterio sobre las votaciones por llamamiento, para que en caso de error el diputado pueda corregirlo 'ipso facto' antes de que sea nombrado el siguiente diputado.

Por otro lado, será la segunda investidura exitosa de Sánchez, tras las dos fallidas en 2016 y 2019 y la exitosa del 2020. Además, en esta ocasión, el líder socialista revalidará su mandato en primera votación mientras que en la del 2020 tuvo que ser investido con mayoría simple por 167 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG), 165 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC) y 18 abstenciones.

¿Cuándo es la toma de posesión de Pedro Sánchez?

En la primera votación, que tendrá lugar el 16 de noviembre, Pedro Sánchez tiene un margen de error de tres diputados ya que la mayoría absoluta es de 176 y en principio tiene garantizados 179 votos. No obstante, en caso de no lograr la cifra esperada, se repetiría una segunda votación 48 horas después, que sería el 18 de noviembre y solo harían falta más síes que noes. Cabe resaltar que antes de que Pedro Sánchez sea oficialmente el presidente del Gobierno no basta con el apoyo, ya que tendrá que tomar la posesión del cargo y jurar la constitución ante el rey Felipe VI.

Tal y como recoge la Ley electoral, una vez que el candidato haya obtenido la confianza del Congreso, el rey le nombra presidente con el refrendo del presidente del Congreso. Francina Armengol será la encargada de desplazarse al Palacio de la Zarzuela para informar al Jefe del Estado y para organizar el acto de juramento del presidente investido. El nombramiento se publica en el Boletín Oficial del Estado y posteriormente Pedro Sánchez toma posesión de su cargo ante el rey, que se espera que suceda el viernes 17 de noviembre si la primera votación se resuelve como esperado.