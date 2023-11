El PNV y el PSOE todavía no han cerrado un acuerdo, cuando se ha conocido que socialistas y Junts ya han logrado un pacto para el respaldo de la formación nacionalista catalana a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, que ahora mismo dependería de los votos de los cinco diputados jeltzales.

El acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Sánchez se ha cerrado esta pasada madrugada tras pactarse la redacción y el alcance de la Ley de Amnistía, que se impulsará en las Cortes Generales. Una vez se haga público, quedaría pendiente presentar en el registro del Congreso la proposición de ley de amnistía y que la presidenta de la cámara, Francina Armengol, comunique la fecha del debate de investidura, que todo apunta a que será la próxima semana.

Allí se prevé que Pedro Sánchez consiga los apoyos suficientes en primera votación; es decir, alcanzar la mayoría absoluta de los diputados (176). Con los votos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu y BNG, Sánchez llegaría a los 173 'síes'. PP, Vox y UPN votarán 'no'. El PSOE necesita todavía garantizarse el apoyo del PNV, cuyo acuerdo aún no ha sido cerrado, tal como han informado fuentes del partido jeltzale a laSexta. La formación liderada por Andoni Ortuzar continúa negociando.

Tampoco está definido el voto de Coalición Canaria, aunque no sería decisivo para el PSOE. El propio Fernando Clavijo, presidente de Canarias, aseguraba a principios de semana que su partido no ha decidido cuál será su voto en la investidura del presidente del Gobierno en funciones porque está "a la espera" de ver "en qué términos se están desarrollando" sus acuerdos con las formaciones independentistas. No obstante, sí incidía en las "líneas rojas" que tiene su partido, como la ley de amnistía.