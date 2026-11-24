La exalcaldesa de Barcelona ha señalado que, con la gestión de García Albiol, el alquiler en Badalona ha subido un 23%.

Ada Colau y Xavier García Albiol también han abordado la situación de la vivienda con respecto a los fondos buitres durante el debate de laSexta moderado por Ana Pastor, algo que para el 'popular' no es un problema mientras que la candidata de Frente Amplio le ha espetado que se ha basado en datos de una "parte interesada".

El alcalde de Badalona ha recalcado que el problema de la vivienda no son los fondos buitres porque "el 94% de las viviendas que hay en España son propiedad de particulares".

"En Cataluña sabe usted que tenemos una ley que en las zonas tensionadas, hay una ley de vivienda donde dice que hay que controlar el precio de los alquileres en base a un índice. Pues Badalona ya ha dicho públicamente, usted ha dicho que no iba a hacer cumplir esa ley que podían venir los especuladores tranquilamente que nadie les iba a poner multas", ha respondido Colau.

Tras ello, ha apuntado que, según datos oficiales de la Generalitat, "Badalona es el municipio de toda Cataluña donde más sube el precio del alquiler", más concretamente un 23%.

En respuesta, Xavier García Albiol ha replicado con unos datos del portal idealista: "Informe del mes de octubre del año 2026, o sea, hace un mes. En Barcelona, desde el 2018 al 2025, el precio del alquiler ha subido un 83%, cuando la media del conjunto de España es de un 43%".

Ahora bien, Colau ha respondido que el portal "no es oficial, es parte interesada".

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