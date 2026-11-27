El periodista analiza en Al Rojo Vivo el enfrentamiento político y pone el foco en el deterioro del debate público, los gestos de desprecio hacia los adversarios y la normalización de las descalificaciones personales.

El periodista Fernando Berlín ha analizado en Al Rojo Vivo el debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y ha destacado las diferencias en la estrategia de los bloques políticos. A su juicio, "la izquierda jugó en equipo, mientras que la derecha no supo hacerlo", y ha considerado que Abascal tuvo una actuación especialmente deficiente: "Hizo un muy mal debate".

Berlín también ha criticado el tono empleado durante el enfrentamiento y ha advertido de una pérdida de los límites en el discurso político. En este sentido, ha cuestionado el paternalismo hacia una dirigente política y líder de la oposición, aludiendo a la forma en que se la retrató como "calladita" en determinados momentos. Para el periodista, este tipo de gestos reflejan una actitud de desdén que no debería tener cabida en un debate democrático.

Asimismo, ha censurado que se califique de "buitre" al presidente del Gobierno, al considerar que este tipo de descalificaciones evidencian el deterioro del clima político. "Hemos perdido los filtros", ha lamentado Berlín, quien ha señalado que cada vez se normaliza más una confrontación en la que parece aceptarse que los adversarios políticos se enfrenten "con las mangas remangadas y a golpe limpio".

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