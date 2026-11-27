Imagen de archivo de la entrega del voto por correo en una mesa electoral.

Los detalles En comparación con los comicios de 2023, que se celebraron en pleno verano, --el 23 de julio-- los sufragios emitidos han caído un 59%.

Correos ha admitido 1.012.033 votos emitidos por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre, un 8,86% más que en las elecciones de noviembre de 2019. Sin embargo, en comparación con las elecciones de julio de 2023, los votos por correo han disminuido un 59,05%. Los votos emitidos representan el 92,03% de las solicitudes admitidas. Correos ha asegurado la entrega del 100% de las documentaciones electorales y ha implementado medidas extraordinarias, como la apertura de oficinas en festivos y repartos adicionales. Para el 29N, desplegará más de 15.000 profesionales y 7.400 vehículos para garantizar la entrega de votos en las 61.033 mesas electorales.

Correos ha admitido 1.012.033 votos emitidos por correo para las elecciones generales del 29N, lo que supone un 8,86% más que los 929.674 de las generales del 10 de noviembre de 2019.

Según ha informado Correos este viernes, respecto a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto por correo (2.471.932), los sufragios emitidos han descendido en cambio un 59,05%.

Los votos emitidos representan, además, el 92,03% de las solicitudes admitidas, una ratio de participación final similar a la registrada en anteriores procesos electorales.

La empresa postal pública ha subrayado este viernes que ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos. Asimismo, ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales.

Correos también ha aplicado otras medidas, como la apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales en nueve municipios que celebraban su festividad los días 25 y 26 de noviembre, coincidiendo con los últimos días de admisión del voto por correo, y ha realizado repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana.

Igualmente, ha destacado que está haciendo el máximo esfuerzo para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente.

En este sentido, ha indicado que para la jornada electoral del 29N establecerá un despliegue logístico especial integrado por más de 15.000 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 7.400 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión.

Una vez se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales electorales de los 8.132 municipios de España.

Asimismo, un segundo grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada y otro equipo recogerá el denominado 'tercer sobre', con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

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