Macarena Olona ha compartido una desconcertante imagen por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. La exdirigente de Vox ha sorprendido a sus seguidores en sus redes sociales publicando una imagen en la que parece que se está dando un beso con Yolanda Díaz.

La presidenta del partido Caminando Juntos ha utilizado este montaje para pronunciarse en el Día del Orgullo. Una imagen que ha compartido de un contundente mensaje: "Reventemos los armarios".

Lo cierto es que Olona ya confesó qué opinaba de la líder de Sumar durante la entrevista que realizó en Lo de Évole. En ese momento, la exdirigente de Vox no dudó en confesar que había sido "un reto enfrentarse a ella", asegurando que llegaron a mantener "debates de altura".

"Es la única ministra con quien he mantenido un cara a cara a quien no he podido romper", explicaba en ese momento Macarena Olona. Unas palabras sobre las que Yolanda Díaz se pronunció días más tarde en el mismo programa, asegurando que "se quedó impactada" al escucharla.

Ahora, Macarena Olona sorprende compartiendo una imagen en la que simula que se está dando un beso con la líder de Sumar, una publicación que rápidamente ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales.