Yolanda Díaz siempre afirma que en su marca Sumar cabe todo el mundo, pero ¿realmente es así? Para comprobarlo Jordi Évole realiza un test a la vicepresidenta del Gobierno en el que le muestra imágenes de diferentes políticas y políticos. ¿Estaría dispuesta a que entraran?

Desde Manuela Carmena y Kichi a Carmen Calvo o Macarena Olona. "Carmen tiene discrepancias con el proyecto de Sumar", destaca la ministra de Trabajo, que confiesa más detalles de otros políticos: "Edu Madina y yo somos amigos, pero él es del PSOE". Preguntada por Jordi Évole sobre si "ya le ha tirado la caña", Yolanda Díaz responde rotunda: "Yo no hago esas cosas, eso es una falta de respeto, esas son las cosas que no se pueden hacer, hay que respetar a la gente".

Por otro lado, Yolanda Díaz afirma rotunda que Macarena Olona no entra en Sumar. Además, destaca lo que le asustó de la entrevista de la expolítica de Vox con Évole: "Los políticos van a las sesiones de control a intentar derrotar al adversario político, me quedé impactada cuando la escuché. Hay mucho de esto en política de derrotar al que tienes enfrente, me parece tremendo".