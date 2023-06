Se acaba el mes de junio y como cada año en Madrid comienzan las celebraciones por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que tiene lugar el 28 de junio. Miles de personas acuden y festejan en la capital esta fecha, que conmemora los disturbios de StoneWall en el Greenwich Village (Nueva York), que marcaron el inicio de las reivindicaciones del colectivo.

Las fiestas del Orgullo, llamadas MADO Madrid Orgullo 2023, empezaron el viernes 23 de junio con el Orgullo de Barrio con diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas, y se prolongan durante una semana con un variado programa de actos reivindicativos, culturales y lúdicos que compartimos en este artículo. El evento principal será el 1de julio el gran desfile que irá de Atocha hasta la plaza de Colón, el momento cumbre de las fiestas.

Cuándo es el pregón del Orgullo 2023

El pregón que marca el inicio del Festival MADO tendrá lugar el miércoles 28 de junio en la Plaza de Pedro Zerolo, que en estas fiestas se llama escenario 'Orgullo Chueca'.

En esta ocasión, los encargados de inaugurar oficialmente las fiestas del Orgullo de Madrid 2023, el mayor de Europa y uno de los más importantes del mundo, serán los protagonistas de la película 'Te estoy amando locamente'.

Se trata de Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón y Carmen Orellana. También estará Manolita Chen, como testigo directo de los acontecimientos que cuenta el film, y La Plexy, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Agenda Pregón del Orgullo MADO 2023

20:00h Bienvenida y presentación con LA PLEXY: un año más La Plexy es la encargada de inaugurar el Orgullo.

20:05h Discursos de bienvenida: intervenciones de los organizadores del Orgullo, AEGAL (comercio, ocio, turismo y cultura gayfriendly), COGAM (el Colectivo LGTBI+ de Madrid) y FELGTBI+ (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más).

20:25h EUROPRIDE MALTA 23: presentación de la próxima cita del Orgullo Europeo.

20:30h Pregón del Orgullo: pregón coral con los protagonistas de la película 'Te estoy amando locamente' y Manolita Chen.

20:50h A quién le importa: presentación del himno oficial de Madrid Orgullo 2023.

21:00h Blanca Paloma.

21:15h Bailo Bailo: presentación del nuevo musical con todos los éxitos de Raffaella Carrà.

21:20h La Helen: descubrimiento de una artista poderosa y carismática que ha sorprendido a todos los que la han escuchado. Con apenas 22 años, La Helen ha irrumpido como un huracán por su frescura, sencillez y su hipnotizante voz.

21:30h Fiesta Black & White 'Todos los días son sábado'. Participarán una selección de las drags más representativas que noche a noche llenan de fantasía y glamour la mítica sala de Chueca, Black & White. Presentado por La Plexy con Xema Lakrin, María Edilia, Luna, Bohemme, La Muñeka, Albert Boira, Libertad Montero, Isabella Rodríguez, Tavi Gallart, La Despexada y La Macizo entre otros.

23:00h Cierre.

Fechas destacadas del Orgullo 2023

1.Viernes 23 de junio: Chueca's Pride

Comienza el Orgullo de Barrio con actos y eventos en locales de Chueca.

2.Domingo 25 de junio: Plumas y Patitas (Plaza de Pedro Zerolo)

3.Miércoles 28 de junio: Pregón del Orgullo.

4.Del 28 junio al 2 de julio. Actuaciones musicales en los escenarios de Plaza de Pedro Zerolo, Plaza de Rey, Plaza de Callao y Plaza de España.

5.Jueves 29 de junio: Madrid Summit 2023. Conferencia de derechos humanos. Carreras de tacones: se trata de una prueba deportivo-festiva que celebra este año su vigesimocuarta edición en la calle Pelayo y que consiste en acabar el recorrido sobre plataformas de hasta 15 centímetros de altura. Hay 750 euros en premios y el concurso estará presentado por Chumina Power. Para inscribirte: carrerataconespelayo@gemail.com.

6.Viernes 30 de junio: 16ª edición de Mr. Gay España. Según explican desde la organización, el certamen visibiliza diferentes realidades del colectivo a través de historias personales y de superación de los finalistas.

7.Sábado 1 de julio: Manifestación estatal: es el acto central del Orgullo. FELGTBI+ y COGAM son las entidades convocantes.

8.Domingo 2 dejulio: Clausura MADO'23.

Agenda de conciertos del Orgullo

Los conciertos y fiestas del Orgullo 2023 se reparten entre varios escenarios: en la Plaza de España, la Plaza de Pedro Zerolo, la Plaza de Rey y Plaza de Callao.

Agenda Plaza de Pedro Zerolo, escenario 'Orgullo de Chueca'

→ 28 de junio (20:00 a 23:00h): Pregón Mado Madrid Orgullo (con actuación exprés de Blanca Paloma).

→ Jueves 29 de junio:

20:00h Fiesta Reina del Pop: actuaciones de Keunam y el estreno de su nuevo videoclip "Mi pequeña Chueca", Anomalía Montes, la Chari y Alice Press con su nuevo videoclip "Entra en Alice Press".

21:00h Fiesta 'Orgullosas de star para poder avanzar'.

22:00h Fiesta Maricoin.

00:00h Cierre.

→ Viernes 30 de junio:

20:00h Fiesta LL Show Bar: este mítico rincón de Chueca, cuna de innumerables Drag Queens lleva ofreciendo sonrisas y diversidad cada noche desde hace más de 28 años... Promotor de la Carrera de Tacones y del añorado y divertidísimo escenario de la Calle de Pelayo, te invita a que vengas a reírte y disfrutar en su fiesta, con el arte y el talento de su inigualable elenco de estrellas.

21:00h Fiesta Vuélvete loca: se ha consolidado como una de las mejores alternativas en la oferta de ocio los 365 días del año y en "La Discoteca más Loca de todo Chueca". La diversión está asegurada con Chumina Power capitaneando el staff de artistas.

22:00h Fiesta 'The queer travel by visit Chueca': Visit Chueca y Queer Travel se unen y complementan para ofrecer las mejores ofertas culturales, gastronómicas y de ocio en uno de los barrios más cosmopolitas de Madrid. Drag Queens, grupos de música y cantantes en solitario se dan cita una vez más en este show. Participarán Marlene Murreau, Rosario Mohedano, La década prodigiosa, Aitor Tilla, Shirley Stonyrock, Úrsula Cotallo ,Kalexa Deluxe, Serena Tillas, Enrique Anaut y Geraldine Larrossa "Inocennce" y The New Queens, con la presentadora Vedette Deivis.

23:00h Fiesta 'Super Prima’s Festival': las SuperPrima's es un grupo tres Drag Heroínas que nos salvaran del aburrimiento.

00:00h Cierre.

→ Sábado 1 de julio:

20:00h Fiesta 'Maravilla's Party': es una celebración con artistas que forman parte de un espacio abierto en el que disfrutar de un ocio divertido e inclusivo. En Maravillas club contribuyen a la visibilidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, y donde puedes expresarte libremente.

21:00h Rainbow Party.

22:00h DLRO Live Pride: un año más, la discoteca de referencia de Chueca, según la organización, vuelve con el homenaje definitivo a las reinas y divas que nos han acompañado siempre.

23:00h Fiesta You & Me: el templo del mejor pop en Chueca trae un show único.

00:00 h Cierre.

Agenda escenario Plaza de las Reinas

→ Miércoles 28 de junio: bienvenida y presentación con Patricia Galván.

20:00h: Leen Beat.

20:45h: Paula Mattheus.

21:35h: Ladilla Rusa (electro-pop).

22:20h: DJ set Belén Aguilera & Ruptura.

23:00h: Cierre

→ Jueves 29 de junio: bienvenida y presentación con Sheila González.

20:00h: SUU.

20:40h: La Mare y María Ruiz.

21:30h: Yoly Saa.

22:20h: Jimena Amarillo, cantante indie pop del momento convertida en un referente LGTBIQA+.

23:00h: Cierre.

→ Viernes 30 de junio: presentado por Silvina Magari.

20:00h: Martina Di Rosso.

20:40h: Samuraï.

21:30h: Marlena.

22:15h: Marta Sangó.

23:00h: Fiesta Fulanita de Tal con DJ Bailaferias.

00:00h: Cierre.

→ Sábado 1 de julio:

20:00h: Silvina Magari.

20:30h: Isla Lavanda.

21:10h: Gala Nell.

21:45h: María Aguado.

22:15h: Safree.

22:50h: Fluide Scape Party.

00:00h: Cierre.

→ Domingo 2 de julio: presentado por Silvina Magari con la colaboración especial de Itziar Castro.

19:00h: entrega trofeos del campeonato de fútbol Fulanita de Tal.

19:40h: Julia Martín.

20:20h: La Fiesta.

21:00h: Rocío Saiz.

21:45h: Artista por confirmar.

22:30h: Fiesta Fulanita Fest con DJ Mery Martin.

23:00h: Cierre.

Agenda Plaza de Callao, escenario 'Orgullo de Europa'

→ 28 de junio:

20:00h: Gen Playz XL. Presentado por Inés Hernand y con la colaboración especial de Samantha Hudson. Invitados: Omar Banana, Carla Flila, Rubén Avilés, Sharonne, King África y Varry Brava.

22:00h: Fiesta "Teddy Bear" con Republik.

23:00h: Cierre.

→ Jueves 29 de junio: Fiesta "Orgullo de Portugal - Camino del Europride 2025".

20:00h: Drag Show by Finalmente Club Lisboa.

20:40h: Slay by Trumps Lisbon Club.

21:15h: Favela Lacroix.

21:30h: Saint Caboclo.

22:00h: Enjoy Party Lisbon.

23:00h: Cierre.

→ Viernes 30 de junio: Proud Bling! 2023.

20:00h: Bienvenida y presentación Samantha Ballantines.

20:10h: Bajocero X.

20:30h: Paula Cendejas.

20:50h: El GG.

21:10h: E'Femme.

21:30h: Simona.

21:50h: Fusa Nocta.

22:10h: Rakky Ripper.

22:30h: Chico Blanco.

22:50h: PTAZETA.

23:10h: Cascales.

00:00h: Fiesta "Cogam es tu opción".

01:00h: DJ Barbara Butch.

02:30h: Cierre.

→ Sábado 1 de julio:

20:00h: Bienvenida y presentación con Lara Sajen.

20:05h: Music, Love & Postureo!

21:00h: Actuaciones por confirmar.

23:00h: Eurovisión Pride.

00:30h: Fiesta "Master Pride Orgullo".

01:30h: Fiesta "Orgullo Radio Music Fest".

02:30h: Cierre.

Agenda Plaza de España, escenario 'Muestra tu Orgullo'

→ Jueves 29 de junio:

20:00h Bienvenida y presentación con Jota Carajota.

20:15h Álvaro Sola.

20:30h Christian Mira.

20:50h Nacha La Macha.

21:10h Marisol Bizcocho.

21:30h Dani Dutrera.

22:00h La Negri.

22:30h Falete.

23:30h Carlos Rodríguez Company.

00:00h Cierre.

→ Viernes 30 de junio:

20:00h Presentación y bienvenida con Lara Sajen.

20:10h Sofia Cristo.

21:00h Fani.

21:15h Amor Romeira.

21:30h Natalia.

22:00h XVI Gala Mr. Gay Pride España: Final Mr. Gay España 2023.

22:30h Mirela.

23:00h Ruth Lorenzo.

00:30h Paulina Rubio.

01:00h Suri.

01:45h Fiesta Sound of Beach.

02:30h Cierre.

→ Sábado 1 de julio:

20:00h Tombolón Maricon Orgullo Madrid 2023.

21:00h Juana.

21:15h Marina Galán.

21:30h Pascal Gaona.

21:45h Dan Abedrop.

22:00h Virya Cruz.

22:15h Tess.

22:30h Carlos Right.

22:45h Marta Sangó.

23:00h Ricky Merino.

23:20h Lorena Gómez.

23:40h Pastora Soler.

00:00h Gemelliers.

00:15h Churros con Chocolate.

01:15h Javi Mota.

01:30h VI Edición de People FM Pride Fest #PeopleFMPrideFest.

02:30h Cierre.

→ Domingo 2 de julio: Gala de clausura del MADO 2023 "Orgullo Latino". Presentada por Hugaceo Crujiente y Arancha Castilla La Mancha.

20:00h Ballet del Orgullo.

20:10h Yadam (Venezuela).

20:20h Naíza (Ecuador).

20:30h Ariel Cumba (Cuba).

20:45h Sudor Marika (Argentina).

21:00h Amparo Sandino (Colombia).

21:15h Edith Salazar (Venezuela).

21:30h Mancandy (México).

21:45h Marcos French (Argentina).

22:00h Ari Moore (Costa Rica).

22:10h Karina (Venezuela).

22:30h Lucrecia (Cuba).

22:45h Tokischa (República Dominicana).

23:10h Miranda! (Argentina).

23:30h La Terremoto (España).

23:40h Artista por confirmar.

23:55h "A quién le importa" (versión latina).

00:00h Cierre.

Qué reivindican los convocantes de la manifestación del Orgullo

La manifestación está convocada para el sábado 1 de julio, con el objetivo de visibilizar la diversidad y reclamar la igualdad de derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más.

Cada año unos dos millones de personas acuden a esta manifestación, siendo la más multitudinaria de Europa y una de las más numerosas del mundo.

FELGTBI+ y COGAM son las entidades convocantes. "Pese a los avances conseguidos gracias al trabajo de los colectivos, la igualdad legal es solo el primer paso hacia la igualdad real. El odio y la discriminación, muy a nuestro pesar, siguen presentes siguen presente en las calles y en las instituciones", afirman los organizadores.

Estas son las 12 reivindicaciones del grupo de familias de la FELGTBI+ para este 1 de julio:

1.Pedimos procesos de adopción ágiles y homogéneos en todas las CCAA que primen el interés del menor.

2.Reivindicamos resoluciones ágiles de patria potestad de la infancia en situación de acogimiento hacia las familias de acogida.

3.Exigimos el reconocimiento de la multiparentalidad, para que menores que crecen en familias reconstituidas estén protegidos legalmente.

4.Requerimos que sean legalmente posibles las paternidades y maternidades no binarias.

5.Reclamamos que se desarrollen políticas de equidad para parejas de mujeres, para compensar la doble discriminación salarial y de género que sufren.

6.Demandamos la libre movilidad de las familias LGTBI+, al menos, en el entorno europeo.

7.Y en el entorno educativo solicitamos: que la diversidad familiar esté reflejada en todos los ciclos educativos.

8.Que los libros de texto reflejen la diversidad familiar.

9.Que los formularios contemplen toda la diversidad familiar existente.

10.Que no haya presunción de cisheterosexualidad en el sistema educativo.

11.Que las agresiones y el bullying a la infancia de las familias LGTBI+ sean considerados delitos de odio.

12.También reivindicamos mayores inversiones para el 3er sector, especialmente para el activismo familiar.

Recorrido de la manifestación del Orgullo

La marcha saldrá de la glorieta de Carlos V y finalizará en la plaza de Colón, donde se leerá el manifiesto.

Para garantizar una experiencia segura y agradable durante la manifestación del Orgullo, los organizadores han publicado una serie de recomendaciones sanitarias y de seguridad. En cuanto a la salud, se aconseja protegerse del sol usando gorra y aplicando crema protectora solar. Además, es recomendable llevar calzado cómodo y cerrado para evitar posibles lesiones.

En términos de seguridad, se aconseja mantener las pertenencias vigiladas en todo momento, proteger el bolso o cartera en lugares concurridos y evitar hacer ostentación de objetos de valor. También destacan que es importante ser respetuoso con el medio ambiente y el mobiliario público, evitando pisar zonas verdes y cuidando el entorno. Siguiendo estas recomendaciones, se puede disfrutar del Orgullo de manera segura y responsable.