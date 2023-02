Macarena Olona no ha dudado en alabar en sus redes sociales a Yolanda Díaz reconociendo que era "Un reto enfrentarse a ella" y asegurando que mantenían unos debates "de altura y con datos". Unas palabras que ha rescatado Jordi Évole para poner una de las intervenciones que realizó en el Congreso atacándole.

"Es la única ministra con quien he mantenido un cara a cara a quien no he podido romper", ha desvelado la exdiputada. Tras esto, no ha dudado en poner como ejemplo cuál era el gesto que realizaban algunos de los diputados cuando ella conseguía dar con la tecla para darles "donde más les dolía". Un discurso que ha Jordi Évole le ha parecido toda una "sesión de sadismo".