El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reiterado este jueves suspolémicas palabras llamando a una "movilización cívica"contra las conversacioens para un posible amnistía. En una entrevista en la Cope, Aznar ha insistido en que lo que hizo fue apelar a las "energías cívicas" de la sociedad, al entender que el país está en un "momento crítico".

Sobre si él ha influido en la convocatoria del PP de un gran acto contra la amnistía, Aznar ha ironizado con que él no convoca ninguna manifestación. "El PP toma sus decisiones y es una decisión tomada hace tiempo que me parece perfecta", señala Aznar. "No hay resquicios en mi relación con Feijóo, no puede ser más sólida y mejor", añade. Y así, en otro momento de la entrevista se ha puesto a las 'órdenes' del partido. "Si quieren que esté estaré", ha dicho en referencia a la convocatoria del 24S en la Plaza de España, en Madrid.

En otro de los momentos clave de la entrevista, Aznar ha descartado casi por completo que vaya a haber una repetición electoral porque "están dispuestos a pagar" para tener el poder (en referencia al Gobierno de coalición). Y no cree tampoco que pueda ser una legislatura corta o ingobernable porque "ambos quieren perpetuarse".

En cuanto a las críticas vertidas desde el Gobierno, que le acusaban de utilizar unas palabras propias de un 'golpista', Aznar las ha calificado de propias de una "autocraacia". Aznar cree que los ataques que ha recibido son "reacciones autocráticas" de quien considera que el ciudadano que discrepa del Gobierno y sus aliados es un "fascista" o "antiespañol". E insiste en que sostuvo que existe una "exigencia cívica de responsabilidad", ya que España está en un "punto límite", puesto que, a su entender, el PSOE y Sumar están dispuestos a pagar el "precio" de la amnistía y las consultas de autodeterminación para seguir en el poder.

Para el exjefe del Ejecutivo, esta situación hace que exista un "riesgo existencial para la continuidad histórica de España", al tiempo que afirma que la amnistía es un "acto en contra de la Transición, de la Constitución y de los cimientos de la convivencia". Y añade que este "diagnóstico" lo han compartido otros exdirigentes socialistas, en referencia a lo que han manifestado al respecto personas como el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra. A su juicio, estos exresponsables del PSOE coinciden en que no se puede usar la amnistía para "limpiar" la trayectoria de "prófugos" y "golpistas".

Sobre los apoyos que le dieron a él en su momento, en 1996, CiU y PNV y por qué ahora Feijóo no tiene apoyos más allá de la extrema derecha, Aznar explica que el único partido que queda como tal desde entonces es el PP. "El PSOE no quiere pactar con el PP sino con Bildu, con Junts, con ERC. Estamos hablando de dos estrategias. Sánchez no es cautivo de los separatistas, es cómplice. Él les ha elegido", defiende Aznar.