El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mueve ficha. La dirección nacional del Partido Popular ha avanzado que el fin de semana del 23 y 24 de septiembre se "va a impulsar un gran acto en Madrid" que será "abierto a la sociedad" para que "pueda participar" en el "rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantea" para que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pudiera lograr "una serie de votos para perpetuarse en el poder".

Así, con esta fórmula, lo anunciaba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena3. "Faltaría más que no pudieramos manifestarnos", defendía Gamarra añadiendo que "el PP estará al lado de todos los ciudadanos que quieran manifestarse allí". Esta iniciativa se une a la ya anunciada batería de iniciativas políticas contra las posibles cesiones al independentismo a través de mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos.

El PP saldrá a las calles (el 24 de septiembre, según ha podido confirmar laSexta) solo un par de días antes del intento de investidura de Feijóo para mostrar su repulsa contra una posible amnistía, condición que pone encima de la mesa el expresidente catalán Carles Puigdemont para facilitar una investidura. Gamarra hizo este anuncio después de que ayer el expresidente del GobiernoJosé María Aznarllamase a la nación española a decir "¡basta ya!" ante la amnistía y las exigencias de los independentistas catalanes. Pero fuentes de Génova desvinculan esta decisión del Feijóo del discruso de Aznar y defienden ante laSexta que la decisión se habló en la comida con los barones el lunes, en la Ejecutiva del partido.

Sobre la manifestación convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana (SCC) bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía. Ni autodeterminación', Gamarra subrayó que el PP "apoyará y estará al lado de todos aquellos ciudadanos que libremente y democráticamente quieran manifestarse y decir que en su nombre no hay ni una amnistía ni un referéndum" y "todavía menos lo hay para políticamente comprar votos". "Por supuesto", el PP apoyará dicha iniciativa, trasladó Gamarra, "y tantas otras que puedan surgir" en este momento en el que "la sociedad tiene derecho a movilizarse". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya confirmó ayer su presencia en dicha manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. Desde Génova no han confirmado la presencia de Feijóo o de algún otro barón.

Fuentes del Gobierno y del PSOE señalan a laSexta tras el anuncio del PP de una gran protesta que "esto demuestra que Aznar noe ra un verso suelto, que sus palabras no eran un posicionamiento individual. Que responden a una estrategia".

Así, las mismas fuentes lamentan que Aznar y Cayetala Álvarez de Toledo "sean los que manda en Génova y marquen la línea". "No han evolucionado nada. Es el viejo PP. Siguen desconectados de la realidad", insisten mientras se preguntan "¿Dónde queda Feijóo?". "Una vez más se pasan de frenada", sentencian.

Desde Sumar, su portavoz Ernest Urtasun, se une a la crítica expresada este martes por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al estimar que las palabras de ayer del exjefe del Ejecutivo José María Aznar llamando a una movilización contra la eventual amnistía "se asemejan más al golpismo".

En una entrevista este miércoles en RNE, Urtasun opinó que las declaraciones de Aznar "están totalmente fuera de lugar" y "se asemejan más al golpismo", pues revelan que en la derecha "no aceptan el resultado de las urnas", que "no les quisieron dar una mayoría absoluta al PP y Vox".

Después insistió en que las palabras del expresidente "se califican por sí solas". Por lo demás, el portavoz de Sumar se mostró optimista en que los votantes de izquierda no se rebelarán contra la amnistía, sino que "hay una gran mayoría de votantes progresistas en este paías que quieren que haya una investidura" y no una repetición electoral.