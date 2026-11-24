Los detalles En concreto, han analizado las 266 medidas relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluidas en los programas electorales de las principales formaciones políticas. De ellas, 162 son positivas y 56 suponen claramente un retroceso.

Amnistía Internacional ha analizado los programas de PP y Vox, identificando 56 retrocesos en derechos humanos, especialmente en migración, vivienda y derecho a la protesta. Destacan medidas incompatibles con los derechos de mujeres y el colectivo LGTBIQ+, y la falta de mención a crímenes en Gaza. Han revisado 266 medidas, de las cuales 162 son positivas, 56 negativas y 48 dependen de su aplicación. También han monitoreado discursos de odio y desinformación, principalmente de Vox. En vivienda, PP y Vox proponen eliminar leyes que garantizan asequibilidad, y Vox prioriza a nacionales en ayudas, lo que consideran discriminatorio. En migración, ambos partidos promueven devoluciones rápidas, y en derechos de mujeres y LGTBIQ+, proponen medidas regresivas. Además, Vox quiere agravar penas por ofensas a símbolos nacionales, y el PP no menciona genocidio en Gaza, sino "masacre".

Amnistía Internacional ha identificado al menos 56 retrocesos en derechos humanos concentrados en los programas de PP y Vox, que afectan sobre todo a la migración, la vivienda y el derecho a la protesta, aunque en algunos casos también destacan medidas incompatibles con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ (o la ausencia de toda mención a ellos) y la falta de referencias a los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel en Gaza.

En concreto, han analizado las 266 medidas relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluidas en los programas electorales de las principales formaciones políticas con implantación nacional. De ellas, 162 son positivas y 56 suponen claramente un retroceso de los derechos humanos en España. "La valoración de las 48 restantes dependería de su aplicación práctica", explican en su comunicado.

Además, han monitorizado los discursos de odio y la desinformación difundidos en redes sociales por responsables políticos, autoridades y candidatos desde la convocatoria de las elecciones generales, el pasado 6 de octubre, hasta el inicio de la campaña electoral, el 13 de noviembre. "El análisis revela que la mayoría de estos mensajes se dirigen contra personas migrantes y/o racializadas, y que la mayor parte procede de Vox", detallan.

Vivienda

Desde Amnistía Internacional recuerdan que el derecho internacional exige a los estados usar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda.

Partiendo de esta base, detallan que el programa de Frente Amplio no introduce medidas sobre "asentamientos informales", como la Cañada Real, cuando el derecho a una vivienda adecuada no se limit aa tener un techo físico, sino que debe tener conficiones mínimas de habitabilidad. Por su parte, explican que Podemos "no incluye blindar en la Constitución" el derecho a la vivienda.

Según este análisis, Vox y PP suscitan la mayor parte de las "preocupaciones". Ambos partidos, según detallan, prometen derogar la ley de vivienda, eliminando "zonas tensionadas e índices de precios de referencia". "Esta propuesta suprimiría las principales herramientas para garantizar la asequibilidad del alquiler, y es contraria al principio de no regresividad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas, a la obligación de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho", aclaran.

Además, destacan que, aunque el PP incluye la medida de construir un millón de viviendas, no aclara si estas serán públicas o no.

Por otro lado, destacan que tanto los 'populares' como el PSOE comparten la preocupación de viviendas, pero "sin tener en cuenta los derechos humanos".

Vox, por su parte, incide en aplicar la prioridad nacional en vivienda protegida, social y ayudas al alquiler, vinculando la política de vivienda al control de fronteras, y el criterio de "los españoles primero" para el acceso preferente a vivienda pública, guarderías, becas, ayudas y servicios sociales, suprimiendo toda ayuda a personas en situación administrativa irregular. Una medida que dejan claro que "supone un retroceso por discriminación directa por nacionalidad, vulnerando el principio de igualdad y no discriminación".

Además, incluyen prohibir el arrendamiento a personas en situación administrativa irregular, verificar la residencia legal para firmar contratos, y controlar el empadronamiento, medidas que empujan a la infravivienda y la exclusión, "atentando contra el derecho de toda persona a una vivienda adecuada y al padrón como vía de acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Migración

En los programas electorales del PSOE, Frente Amplio y Podemos, destacan que más que los retrocesos, son llamativas las ausencias, "sobre todo en relación a la infancia migrante".

Por su parte, PP y Vox presentan medidas que, según señalan, "profundizan retrocesos en derechos humanos". Sobre la entrada de personas migrantes en Ceuta el pasado mes de julio y la gestión de la frontera sur (Melilla), la medida 13 del PP aboga por las devoluciones rápidas, readmisiones por Marruecos y refuerzo físico de la frontera.

Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal propone acciones específicas para expulsar fuera de España, con carácter inmediato, a personas en situación irregular sin tener en cuenta si son menores y/o solicitantes de asilo. Además, le acusan de utilizar "un lenguaje criminalizador, tratando como 'invasores' a las personas migrantes y refugiadas".

Por otro lado, aclaran que ambas formaciones políticas impulsan las devoluciones sumarias o "en caliente", lo que conlleva "un riesgo de detención de facto y de procedimientos sin garantías", negando la asistencia letrada de calidad y la interpretación, desprotegiendo a la infancia y rechazando las excepciones por "emergencia".

Derechos de las mujeres

Amnistía Internacional explica que, con diferencias, tanto PP vomo Vox concentran preocupantes tendencias "regresivas" sobre los derechos de las mujeres.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo incluye iniciativas "potencialmente discriminatorias", como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, una iniciativa compartida por VOX.

El partido de extrema derecha "profundiza en el programa electoral en su preocupante negación de la existencia de violencia de género", con una medida que plantea la derogación de las leyes que "han criminalizado a los hombres" para poner fin a la llamada "criminalización de la mitad de la población”"y a las "denuncias falsas".

Desde Amnistía Internacional denuncian que con esto niegan la violencia de género como "una grave violación de derechos humanos" y desmantela el marco de protección, contraviniendo el Convenio de Estambul, de obligado cumplimiento para España, y las múltiples recomendaciones de la ONU.

En cuanto al dereco al aborto, en ambos programas se ve amenazado. Por un lado, el programa del PP no menciona el acceso al aborto seguro y sin barreras en la sanidad pública, ni su despenalización plena, ni la aplicación de la ley de libertad sexual respecto a los centros de crisis 24 horas, la especialización judicial o la asistencia jurídica gratuita.

MIentras, Vox restringe todavía más el derecho al aborto, desde la promoción de la "defensa del derecho a la vida desde su concepción" y a garantizar la objeción de conciencia de profesionales sanitarios y farmacéuticos.

Derechos LGTBIQ+

El programa de Vox directamente no recoge ninguna propuesta sobre la protección de los derechos LGTBIQ+. Por su parte, el PP, aunque sí incluye iniciativas para combatir la LGBTIfobia, en su medida 115 aboga por la revisión de normas como la ley Trans, eliminar la libre autodeterminación registral del sexo, y blindar el sexo biológico como criterio en las categorías deportivas femeninas.

Esta propuesta vuelve a exigir requisitos que "vulneran la dignidad y la intimidad de las personas trans e intersexuales, contrarios a la garantía de los derechos LGTBIQ+" según lo manifestado por el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género.

Derecho a la protesta y libertad de expresión

El PSOE, aunque plantea una nueva ley de Seguridad Ciudadana, "no refleja medidas que aseguren la proporcionalidad del uso de la fuerza" por parte de cuerpos de seguridad del Estado ni explicita eliminación de delitos en el Código Penal que colisionan con el ejercicio de la libertad de expresión.

El PP, por su parte, quiere ampliar el delito de desórdenes públicos y endurecer sus penas, permitiendo la actuación policial preventiva, la identificación y la disolución de concentraciones. Esta medida, aclara Amnistía Internacional, "supondría un retroceso en derechos humanos y es contrario a la recomendación del Comité de Derechos Humanos (2025) de proteger el derecho de reunión pacífica y de evitar sanciones desproporcionadas".

Además, los 'populares' inciden en valorar la actuación de los agentes según las circunstancias que conocían al intervenir en manifestaciones, lo que puede ampliar la "impunidad frente a la rendición de cuentas" y a la exigencia de investigaciones independientes ante el uso excesivo de la fuerza.

En su programa, Vox explica que pretende agravar las penas por ofensas y ultrajes a España, sus símbolos y la Corona, algo que desde Amnistá Internacional recuerdan que "choca directamente con las recomendaciones internacionales sobre libertad de expresión".

Además, los de Abascal anuncian la eliminación de las subvenciones a ONG, sindicatos, observatorios y "organismos ideológicos", un retroceso contrario a los estándares internacionales de protección del espacio cívico y de las personas defensoras de derechos humanos.

Política exterior

El programa electoral de Vox no recoge ninguna medida sobre el genocidio, el apartheid y la limpieza étnica en territorio palestino ocupado.

Por su parte, el PP pide proteger a la población civil de Gaza, pero no menciona la palabra "genocidio" sino que habla de "masacre" y presenta a Israel como "socio clave" de España, sin petición de embargo de armas ni de rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

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