El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reafirmado desde la tribuna del Congreso de los Diputados el apoyo de su grupo a la investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Cuenta con los votos de Vox, aunque me temo que no van a ser suficientes", ha señalado el ultraderechista. Asimismo, pese a los reproches, se ha unido al 'popular' y ambos han escenificado un solitario idilio atacando a Sánchez, convirtiendo el debate de investidura en una moción de censura. Asimismo, le ha pedido a Feijóo que "tienen que trabajar juntos" para construir una "alternativa de Gobierno".

"Podría decirles que no dan los números y que es una investidura ociosa, pero no lo voy a decir, creo que es una buena ocasión para retratar al peor Gobierno de la historia de España", ha reprochado Abascal, haciendo referencia a las dos mociones de censura presentadas por Vox y no apoyadas por el PP. También le ha recordado que si han llegado a esta situación, es "responsabilidad" del candidato a la investidura. "La obsesión de ustedes de no depender de Vox les llevó a cometer un error de campaña de demonización... Nosotros no somos el adversario", ha zanjado.

Además de las pullas del presidente de Vox, ha lanzado duras críticas al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de ser el "líder de las violaciones" y de beneficiar a "terroristas". "Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, prohibiría las cerraduras, o de traficantes de órganos, les daría las llaves del anatómico forense", ha cargado.

Las peticiones para la investidura

A cambio de su apoyo, Abascal ha pedido un "compromiso para defender la igualdad de los españoles, de no secuestrar las instituciones y no colaborar al cordón a Vox y ratificación de los acuerdos a nivel local". Porque, en más de una ocasión, ha repetido su "sí" a Feijóo señalando que lo peligroso y "la verdadera razón" de su apoyo es una amnistía que "allane el camino en contra de la Constitución".

Por eso, ha lanzado reproches al presidente andaluz, Juanma Moreno, a quien ha pedido que se disculpe por decir que la "Constitución". "Le pediría que mantuvieran firmeza en este tema. No existe bajo ningún concepto la tentación de ningún encaje territorial", ha aseverado. A quien ha apremiado Abascal es a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por "acabar con el adoctrinamiento en los colegios". Tras críticas al sector del PP que pide vetar a Vox, ha agradecido a la "gente razonable" del partido por estrecharles la mano.

En cuanto al PSOE y a sus socios, el líder de extrema derecha ha cargado contra ellos llamándoles "separatistas y comunistas, más o menos disfrazados": "Podrán ustedes disfrutar del espejismo de sus pactos, pero no es real, lo que viven es un espejismo". "Ahora están muy satisfechos chantajeando a España. Se sienten protagonistas porque un personaje ridículo que vive fugado presume de poner y quitar presidente", ha sostenido.

Abascal ha terminado su discurso atacando a Sánchez, asegurando que, "antes o después, pasará a la historia por tratar de deslegitimar a nuestras leyes y a nuestros tribunales". Pero, dice, "ninguna de sus maquinaciones resulta novedosa ni desconocida". "Creo que hay que reconocerle que nadie ha llegado a tal límite de desvergüenza. Usted es líder en violaciones... Y líder de la ruina", ha cargado el ultraderechista. Para finalizar, ha apelado a Feijóo: "No se olvide de mi partido nunca más. Acepte la realidad. Nos tendrán al lado".