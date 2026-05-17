Batacazo electoral del PSOE en Andalucía: baja hasta los 28 escaños y firma su mínimo histórico

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero a su llegada a votar en Sevilla en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes.

¿Por qué es importante? María Jesús Montero no ha logrado superar, y ni siquiera mantener, la barrera de los 30 escaños conseguidos en 2022 por el entonces candidato Juan Espadas, que supuso su peor resultado histórico en Andalucía hasta ahora.

El PSOE ha sufrido un duro revés en las elecciones andaluzas, obteniendo solo 28 escaños con el 22,78% de los votos, según el 96% del escrutinio. Este resultado empeora el récord negativo de 2022, cuando Juan Espadas logró 30 escaños. Las encuestas ya preveían este descalabro en una región gobernada por los socialistas durante 37 años. Aunque sigue como segunda fuerza, el PSOE ha sido superado por el PP, que ha ganado pero sin alcanzar la mayoría absoluta, forzando un posible pacto con Vox. María Jesús Montero centró su campaña en la defensa de la sanidad pública.

Batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas. Con más del 99% escrutado, el partido socialista ha vuelto a romper su suelo electoral. La exvicepresidenta y exministra del Gobierno María Jesús Montero no ha logrado superar, y ni siquiera mantener, la barrera de los 30 escaños conseguidos en 2022 por el entonces candidato Juan Espadas, que supuso su peor resultado histórico en Andalucía, y ha vuelto a marcar un funesto logro al hacerse con solo 28 escaños, el 22,71% de los votos.

De esta forma se han cumplido las encuestas y sondeos que apuntaban a ese descalabro socialista en una comunidad que llegó a gobernar durante 37 años. Y es que la declive histórica del PSOE se entiende mejor al ponerla en perspectiva histórica: en las 12 elecciones andaluzas anteriores los socialistas han ganado diez, siete con mayoría absoluta.

El PSOE, aunque continúa como segunda fuerza más votada, ha sido el gran perdedor de estas elecciones frente a un PP que ha conseguido la victoria, pero no los 55 escaños para lograr la mayoría absoluta, por lo que no se libra de tener que pactar con Vox.

Montero ha protagonizado una campaña centrada en la defensa de lo público y, en concreto, de la sanidad pública para erosionar a Juanma Moreno con crisis como la de los cribados de cáncer de mama. Al ir a votar este domingo en un colegio del Centro de Sevilla, ha animado a la participación y ha recordado que en los comicios regionales el voto es menor que en las generales.

"Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha señalado Montero en una atención a los medios de comunicación que han cubierto su voto, quien ha pedido que "nadie se quede en casa".

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