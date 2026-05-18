Page insta a Sánchez a leer el "muy claro" mensaje de las elecciones pese a que "no lo quiera entender o mire para otro lado"

¿Qué ha dicho? El presidente castellanomanchego ha afirmado que no duda de que en Madrid "les duele los resultados en los ayuntamientos y en los territorios", pero ha enfatizado que no tiene claro que lo demuestren.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha instado a la dirección nacional del PSOE a interpretar el "mensaje muy claro" que, según él, los ciudadanos envían elección tras elección, especialmente tras los comicios andaluces donde los socialistas han registrado un nuevo mínimo histórico. Critica que Pedro Sánchez "no lo quiere entender o mira para otro lado". Page ha señalado que el pacto con la extrema derecha independentista socava los principios de igualdad de la izquierda. Además, ha expresado su apoyo a los socialistas andaluces, asegurando que el PSOE andaluz es una "seña de identidad" en España y confía en su recuperación. También ha manifestado su escepticismo respecto a las reacciones en Ferraz y Moncloa, y ha criticado la celebración de que otro partido no haya alcanzado la mayoría absoluta, subrayando que no lo celebrará.

Emiliano García-Page ha instado a la dirección nacional del PSOE a que lea "el mensaje muy claro, muy nítido" que a su entender mandan los ciudadanos elección tras elección y, en este caso, tras los comicios andaluces de este domingo en el que los socialistas han registrado un nuevo mínimo histórico, aunque lamenta que el receptor de ese mensaje, en referencia a Pedro Sánchez, "no lo quiere entender o mira para otro lado".

En declaraciones a los medios de comunicación en Letur (Albacete), donde este lunes ha inaugurado una escuela infantil, el presidente de Castilla-La Mancha ha augurado que "no faltarán relatores y guionistas posibilistas" que "estén pensando que como podría haber sido peor" y en la próxima encuesta del CIS "darán la mayoría absoluta en España" y ha advertido: "Eso probablemente terminará pasando".

Page ha recordado que en julio de 2023 se formó Gobierno "al precio de pactar con la extrema derecha independentista y con aquellos que realmente socavan el principio de igualdad, que son los cimientos, el auténtico muro de sustentación de la izquierda", de forma que desde la firma de ese pacto que al "precio insufrible de la igualdad," los ciudadanos "están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido".

Además, ha lamentado que cuando el destinatario de ese mensaje "no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez". De hecho, para Page que estén creciendo formaciones a la izquierda del PSOE, como el caso de Adelante Andalucía, refleja que "el planteamiento apegado al terreno, que ataca de raíz el pacto con la extrema derecha independentista" son "pequeñas lecciones, dentro de una lección más importante".

Por ello, ha instado a la dirección de su partido a "leer el mensaje de los ciudadanos". Asimismo, ha querido trasladar un "mensaje de empatía", solidaridad y apoyo a los socialistas de Andalucía, pues ha afirmado que a pesar del resultado de este domingo, el PSOE andaluz es la "principal seña de identidad" de los socialistas en España y se ha mostrado convencido de que "lo volverá a ser, sin duda, de ningún tipo".

"Yo no sé qué análisis se harán en Ferraz y qué análisis se harán en Moncloa y desde qué punto del planeta lo harán", ha cuestionado el también secretario general de los socialistas castellanomanchegos, que ha afirmado que no duda de que en Madrid "les duele los resultados en los ayuntamientos y en los territorios", pero ha añadido que no tiene claro que lo demuestren.

"Me gustaría realmente sentir que hay dolor por el resultado en los territorios, porque si el objetivo es mirar para otro lado, en espera de que vuelva a sonar la flauta, la flauta de Puigdemont, al precio de que todos los emisarios del mensaje vayan cayendo, evidentemente el destinatario seguirá con los planes", ha asegurado García-Page.

Por último, se ha mostrado contrario a celebrar que un partido que ha doblado en porcentaje de votos al PSOE "no haya alcanzado la mayoría absoluta" y ha apostillado: "No lo voy a celebrar en absoluto".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido