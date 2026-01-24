Azcón arranca la campaña electoral acompañado por Ayuso: "Decidiendo quién preside Aragón le enseñaremos la puerta de salida a Sánchez"

¿Qué ha dicho? El candidato 'popular' a la presidencia de Aragón ha copiado el discurso económico de su homóloga madrileña, quien le ha apoyado durante el primer acto de campaña ante la ausencia de Alberto Núñez Feijóo.

La campaña electoral en Aragón ha comenzado oficialmente, con las elecciones previstas para el 8 de febrero. Jorge Azcón, candidato aragonés, ha iniciado su campaña junto a Isabel Díaz Ayuso, adoptando su discurso económico de bajar impuestos para mejorar servicios públicos. Azcón ha afirmado que estas elecciones influirán en las nacionales, con la intención de "echar a Pedro Sánchez". Pilar Alegría, del PSOE, ha enfatizado su enfoque en Aragón y sus derechos. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco del PP busca gobernar en solitario, evitando depender de Vox, como ocurrió en Extremadura.

Ese aroma a carteles y papeletas cada vez más intenso en algunas autonomías. Este sábado, Aragón ya está oficialmente en una campaña electoral que culminará con los comicios que se celebrarán el próximo día 8 de febrero.

Y para su primer acto de este fin de semana, Jorge Azcón ha querido contar conIsabel Díaz Ayuso a su lado para dar comienzo a su candidatura. Esa que, para el aragonés, también marcará el devenir de las próximas elecciones nacionales.

"En las elecciones generales echaremos a Pedro Sánchez y decidiendo quién preside Aragón le enseñaremos la puerta de salida", ha aseverado durante el acto. Además, con la presencia de la madrileña, Azcón ha optado por copiar el discurso económico de Ayuso: "Bajar los impuestos mejorando la recaudación para prestar mejores servicios públicos".

Ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid quien le ha dado este sábado su calor y también su apoyo: "Tenemos horas, días, semanas, un tiempo para que España no entre en un proceso de muy difícil retorno".

Porque el tiempo de para convencer se agota. Dos semanas es todo lo que tienen para apelar al electorado. Por su parte, Pilar Alegría ha respondido a las criticas de Azcón por tener un cartel, dice, sin el logo del PSOE: "Fíjese en el cartel qué claro es. Mi cartel demuestra y traslada mis absolutas prioridades: hablar de Aragón, gobernar Aragón desde Aragón y hablar de los derechos de los aragoneses".

Será ella quien pase el primer gran test a la fórmula de Sánchez de convertir ministros en candidatos. Mientras tanto, más tiempo para las urnas queda en Castilla y León. Desde allí, Alfonso Fernández Mañueco ha sacado una de las preocupaciones del PP: la ingobernabilidad.

"Salgo a ganar y confío en tener un buen resultado. Mi aspiración es gobernar, gobernar en solitario", ha señalado. Porque desde el PP se desea que no pase lo ocurrido en Extremadura, es decir, depender de Vox. De hecho, en esa comunidad autónoma los de Santiago Abascal están jugando la carta de paralizar las negociaciones de investidura hasta ver los resultados en Aragón.

