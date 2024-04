El 21 de abril son las elecciones del País Vasco. Un total de 1.795.206 electores (945.874 de Vizcaya, 587.709 de Guipúzcoa y 261.623 de Álava) están llamados a las urnas para definir la conformación del Parlamento vasco, compuesto por 75 parlamentarios, a razón de 25 por cada circunscripción. Pero cada uno lo hará en el colegio electoral que le toque.

Cada uno de esos más de 1,7 millones de votantes está incluido en el censo electoral y en sus datos está previsto el lugar en el que a cada uno le toca depositar su papeleta. Es decir, un votante no puede ir a cualquier colegio electoral a votar, ni siquiera a cualquier mesa del mismo colegio, sino que tiene que votar en una mesa específica, en un colegio concreto, al que sólo puede acudir en caso de que no haya pedido el voto por correo, en cuyo caso no se le permitirá meter otra papeleta en la urna. Incluso aunque no haya podido finalmente votar por correo.

Entonces, ¿cómo sabe cada votante dónde le toca ir para votar? Esta información está reflejada en la tarjeta censal que todos los electores deberían haber recibido por correo en sus domicilios. También se puede preguntar en el mismo colegio, acudiendo a los puntos de información; sin embargo, en horas punta, las colas para pedir estos datos pueden ser largas, por lo que es recomendable ir a votar sabiendo dónde le corresponde a cada uno. La sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite consultar rápidamente la ubicación en la que te toca introduciendo una serie de datos obligatorios:

Provincia

Inicial del apellido

Municipio

También se pueden añadir otros no obligatorios:

Nombre de la calle

Código Postal

Distrito

Número

Sección

En cualquier caso, insistimos en que el elector tiene que tener en cuenta que si ha pedido el voto por correo, no podrá votar presencialmente en los colegios electorales el 21 de abril. Los que tuviesen pensado acudir presencialmente a depositar su elección, además de consultar la mesa electoral, tienen que conocer qué documentación necesitan paravotar. Lo cierto es que está permitido identificarse con varios documentos, más allá del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Pasaporte con fotografía (sirve el caducado)

Permiso de conducir con fotografía (vale el caducado)

A qué hora se puede empezar votar en las elecciones vascas

El horario de votación siempre es el mismo, sean elecciones generales, locales o autonómicas. Los votantes pueden acudir al centro electoral a partir de las 9:00 horas. Al llegar, los miembros de las mesas electorales solicitarán la documentación para poder comprobar su inscripción en el censo y, acto seguido, indicarle en qué urna tiene que meter el sobre. El último paso es anotar a la persona en el listado de votantes que ya han ejercido su derecho.

Hasta qué hora se puede votar hoy

Este modus operandi se repetirá hasta el cierre de los colegios electorales, a las 20:00 horas. A esa hora, los responsables meterán en las urnas el voto por correo y emitirán su voto. Eso sí, el horario de votación se puede extender si ha tenido lugar algún incidente que haya paralizado la votación o que retrasara en su momento el arranque de la misma.

Seguidamente, empezarán con el recuento de las papeletas, anunciarán los resultados y entregarán a la persona representante de la Administración el voto. También a las personas interventoras y apoderadas que lo pidan. Finalmente, redactarán el acta de la sesión y entregarán al juzgado la documentación, tal y como recoge el Manual de las elecciones al Parlamento vasco.