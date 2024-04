El domingo 21 de abril se celebran elecciones en País Vasco y 1.712.301 vascos están llamados a las urnas para elegir a los diputados que formen parte del Parlamento vasco los próximos cuatro años. Pero de esos más de 1,7 millones de vascos, unos cuantos tendrán que acudir a las urnas de manera obligatoria, ya que han sido convocados para formar parte de las mesas electorales del 21 de abril.

Todos ellos han tenido que ser debidamente notificados, antes de que acabara el mes de marzo. Pero entre todos ellos puede que haya algún despistado que no sepa que le toca, o que no lo recuerde, o algún nervioso que únicamente quiera confirmar que no le toca estar en la mesa electoral este domingo. Lo cierto es que no es fácil, ni tampoco hay un procedimiento unificado, ya que cada municipio realiza su propio sorteo y notifica a los integrantes de sus mesas electorales de la manera que elija individualmente.

Algunos ayuntamientos publican sus listas en las páginas web del consistorio después de haber realizado los sorteos. Uno que lo hace siempre es el Ayuntamiento de Donosti (San Sebastián), que con simplemente introducir el DNI y la fecha de nacimiento se puede consultar la integración (o no) en las mesas electorales del domingo.

Ninguna de las otras tres capitales de provincia habilita este servicio online, por lo la vía de comunicación es únicamente el correo. Aunque cada ayuntamiento tiene sus propios plazos, lo normal es que todos hayan sido notificados a finales del pasado mes de marzo. Sin embargo, si alguno de los seleccionados no ha podido ser notificado porque no ha sido encontrado, por ejemplo, en su domicilio, cada junta electoral puede decidir qué hacer. En algunos casos, se elige al siguiente de la lista; en otros, se intenta notificar más veces y hay consistorios que incluso lo anuncian de manera pública con un listado, aunque la mayoría no lo hacen por cuestiones de privacidad.

Cuánto se 'cobra' por ser miembro de mesa electoral

El pequeño 'salario' que se cobra por ser integrante de una de las mesas electorales de cualquier proceso, también de las autonómicas vascas, ha subido recientemente. Concretamente, en 2023 ya se había subido la asignación que se ofrece a las personas que ejercen de presidente o vocal en alguna de las muchas mesas que se habilitan en los colegios electorales. El año pasado pasó de 65 a 70 euros. Sin embargo, para estas elecciones esta cuantía es mayor.

Lo cierto es que no es un 'salario', sino una retribución en concepto de dietas, necesaria teniendo en cuenta que tanto el presidente como los dos vocales tienen que estar en la mesa correspondiente desde las 8:00 de la mañana —aunque los horarios de los colegios empiecen más tarde— hasta que terminen el escrutinio, proceso que no empieza hasta las 20:00h, cuando termina el periodo de votación. Para las elecciones al Parlamento vasco, a cada miembro de la mesa electoral le corresponde una dieta de 85 euros y, además, el día de la votación cuenta con la protección del sistema de la Seguridad Social.

Sanción por no presentarse a la mesa electoral (incluso los suplentes)

Como ocurre en todas las elecciones, los cargos de presidente o presidenta y vocales de la mesa electoral, tanto titulares como suplentes, son de asistencia obligatoria. "La ausencia injustificada puede constituir delito electoral" y, por lo tanto, estar sancionado. La pena por incumplir esta obligación está recogida en el artículo 143 de la LOREG, que prevé penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. Cuando queden constituidas las mesas, los suplentes podrán irse a su casa y no tendrán que permanecer todo el día en el colegio electoral.

Hay que decir que la sanción habitual, no obstante, es puramente económica. Aunque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que un votante que había sido designado para conformar una mesa electoral acaba en un juicio por no acudir a la mesa o incluso por llegar tarde. Las multas más frecuentes desde los 360 euros a los 7.200 euros.