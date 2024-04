Este domingo 21 de abril los ciudadanos vascos deciden cómo va a estar conformado el Parlamento vasco durante los próximos cuatro años. Sus papeletas decidirán si se produce el 'sorpasso' de la izquierda abertzale, encabezada por EH Bildu, superando por primera vez al PNV, aunque en todo caso es más probable que el PSE-EE, a quien las encuestas colocan en tercera posición , ayude al PNV, incluso llegando por detrás, a reeditar el pacto de Gobierno actual que mantenga a los jeltzales en la Lehendakaritza.

Jornada electoral entretenida que arranca, como siempre, desde primera hora de la mañana. Los votantes pueden empezar a ejercer su derecho al voto a partir de las 9:00h de la mañana, aunque lo cierto es que desde antes, hay algunos votantes que tendrán que estar ya preparados en los colegios electorales. Se trata de los integrantes de las mesas electorales , que deberán estar en sus puestos a las 8:00h de la mañana para la constitución de las mesas. Una vez que tengan todo listo, será el presidente el que dé inicio a las votaciones, algo que suele ocurrir a las 8:00h.

No obstante, puede que algunas mesas abran más tarde: o bien porque no se hayan podido constituir las mesas —por que no se hayan presentado los miembros ni tampoco los suplentes, por ejemplo— o porque alguna incidencia retrase la apertura de la mesa en cuestión. Aun así, se puede decir que los colegios electorales abren a las 9:00h y es, desde este momento, cuando se puede empezar a votar.

El horario de votaciones es ininterrumpido a lo largo de toda la jornada. El proceso se extiende hasta las 20:00h, cuando ocurre lo mismo, pero al revés: el presidente de cada mesa electoral da por finalizada la votación. Por norma general, a esta hora ya no se permite la entrada a los colegios para votar, aunque los votantes que se encuentran dentro de las instalaciones y no han votado aún pueden ejercer su voto, previo permiso de la mesa.

Y si se retrasa la apertura de la mesa (o del colegio entero), ocurre lo mismo con el cierre: si la votación ha estado interrumpida durante 20 minutos por la razón que sea —falta de papeletas, algún incidente con los votantes, etc.—, esos mismos 20 minutos se han de añadir al horario de votación, que quedará extendido por el mismo periodo.

¿Qué identificación necesito para votar?

Los votantes deben identificarse cuando asistan a su mesa electoral, y para ello deben presentar un documento oficial. Es importante señalar que este documento no puede ser una fotocopia del original y, en el que se presente, debe figurar una fotografía del votante.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo 85 así lo señala: "El derecho a votar se acredita por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas del censo y por la identificación del elector, que se realiza mediante Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía del titular". Un detalle a tener en cuenta es que para este caso valdría incluso un documento que estuviera caducado.

¿Cuál es el proceso de votación en mesa?

Hay dos opciones para votar en la mesa electoral a la hora de entregar el voto: el votante puede llevar su opción con el sobre ya cerrado desde casa, o bien elegir la papeleta y meterla en el sobre dentro de una cabinaen el colegio electoral. Con el sobre en la mano hay que presentarse ante el presidente de la mesa electoral y entregarle el documento identificativo elegido, de forma que los vocales puedan comprobar el nombre en el censo.

La persona a cargo procede a decir el nombre y apellidos del votante, seguido de la palabra "vota". Una vez depositado en la urna, los electores pueden comprobar si su nombre está bien anotado en la lista, y también pueden pedir justificación para entregar en el trabajo en caso de necesitarla.

A qué hora se conocen los resultados

El escrutinio o recuento de los votos comienza una vez cierren los colegios electorales, sobre las 20:00h. Aunque no hay una hora oficial marcada para conocer el resultado del escrutinio, se estima que sobre las 21:00h o las 21:30h se empiezan a conocer los primeros resultados oficiales, con el escrutinio aún muy poco avanzado, y sobre las 22:30h ya se puede conocer la mayoría del escrutinio en toda la región, haciendo una aproximación de cuál es el panorama que se plantea: si hay un candidato con mayoría absoluta, si toca pactar o hay que esperar al voto de los ciudadanos vascos en el extranjero para decidir quién gana las elecciones.