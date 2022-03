¿Has soñado con cocodrilos y quieres saber qué significa? vamos a darte algunas ideas del porqué de ese sueño, según la psicología y el psicoanálisis. Al igual que el símbolo onírico de la serpiente, del que ya publicamos un artículo, la aparición de un cocodrilo en su sueño podría estar relacionado con los sentimientos de que alguien te engañará o traicionará. Los cocodrilos en los sueños a menudo simbolizan la preocupación, la amenaza, el peligro y la inquietud.

Los cocodrilos son animales extremadamente agresivos y pueden comer no solo a los humanos sino también a los hipopótamos pero, irónicamente, la presencia de un cocodrilo en un sueño puede sere algo positivo: si te encuentras cara a cara con un cocodrilo en el sueño esto indica que tienes la pasión y la energía para cumplir tus objetivos.

1. Qué significa soñar con cocodrilos que te persiguen

2. Qué significa que te muerde un cocodrilo

3. Qué significa pelearte con un cocodrilo

4. Matar a un cocodrilo con un cuchillo

5. Soñar que un cocodrilo se come a alguien

6. Qué significa soñar con cocodrilos en el agua

Representa la libertad de emociones. Es una referencia a la confianza que tienes en los demás. Ser perseguido por un cocodrilo en su sueño ilustra que necesitas superar obstáculos en la vida. También puede significar un elemento de inseguridad. Indica estar afectado por preocupaciones mundanales.Puede ser una especie de advertencia ante una amenaza o peligro inminente. También puede significar que debes ser más consciente de los posibles problemas. Pregúntate: ¿Estás ignorando algo a lo que deberías prestar más atención?Es un sueño que puede significar que estás confrontando tus miedos o que no tienes miedo del peligro. También puede simbolizar que estás teniendo una lucha interior.Soñar este es algo positivo porque es una señal de que vas a tener la libertad de tomar las decisiones que te darán prosperidad y bienestar material en la vida. También puede revelar que la situación trabajará a su favor en el futuro. Trata de evaluar tus dones y talentos en la vida y planifica en consecuencia cómo utilizar mejor tu base de habilidades.La mayoría de los sueños con cocodrilos son inofensivos, pero a veces aparecen estos sueños. La experiencia nos insta a reflexionar sobre ser sincero con uno mismo y con los propios deseos.Pueden representar enemigos que no sabías que tenías y cambios inminentes en tu vida que no podías predecir.