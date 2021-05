Cada día hay mujeres en todo el mundo que se despiertan diciendo algo como: "¡He soñado que estaba embarazada. ¿Qué quiere decir esto?!" La interpretación de los sueños es algo que el ser humano lleva estudiando y debatiendo desde tiempos inmemoriales, de hecho se conservan registros escritos sobre el tema de más de 3.800 años de antigüedad. Podríamos decir que soñar es un tipo de alucinación que ocurre durante la fase R.E.M. del sueño y es algo que siempre ha despertado mucha curiosidad por el mensaje psicológico que puede haber detrás.

Según los expertos, los sueños tienden a estar relacionados con las emociones más que con la lógica. Esto podría explicar por qué, en ocasiones, tenemos sueños extraños, alocados, aterradores o muy graciosos.

Dentro de los sueños quizás raros existe uno bastante común que es el de soñar que estás embarazada. ¿Tienes curiosidad por saber qué significa? Te lo mostramos a continuación.

¿Qué significa soñar que estás embarazada?

Los sueños sobre estar embarazada se pueden interpretar de diversas maneras, pero es cierto que aún no hay ninguna prueba de que un sueño específico esté basado en la realidad. Muchos de los sueños sobre embarazo que pueden después "hacerse realidad" tienen que ver con el subconsciente más que con cualquier otra cosa.

En realidad, el significado depende de las vivencias de cada uno, las emociones, las experiencias recientes o pasadas, los sentimientos y, por supuesto, de nuestra personalidad. Pero, en líneas generales, podemos dar algunas respuestas.

Si estás embarazada

Si lo estás y realmente lo sabes, puede ser que este sueño responda a la felicidad de convertirte en mamá, a tus ganas de que el embarazo avance con normalidad, la ilusión por ver a tu bebé, etc.

Por el contrario, podría significar también ansiedad por la responsabilidad ante la llegada de un hijo, las preocupaciones sobre si lo harás bien o incluso el miedo de que algo no salga según lo previsto.

Si no estás embarazada

Si no eres mamá, soñar que estás embarazada puede ser un reflejo del deseo consciente de querer ser madre pronto. Esto es frecuente en mujeres que están pensando en serlo o que llevan tiempo intentándolo.

Según el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, que escribió la famosa obra 'La interpretación de los sueños', también podríamos decir que si sueñas que estás embarazada significaría que tu yo inconsciente está cumpliendo su ilusión de ser madre, aunque tu yo consciente no lo sepa. Pero también sabemos que según los críticos a Freud se le ha echado el tiempo encima y que algunas de sus teorías son hoy en día cuestionadas.

Entonces, ¿por qué sueñas que estás embarazada si no lo estás?

Hay diferentes razones por las que podrías tener estos sueños frecuentemente.

Época de madurez y crecimiento interior

Ser madre implica mucha responsabilidad y un gran paso en la vida. Por tanto, es posible que soñar que estás embarazada signifique que estás sintiendo cierto temor a entrar en una nueva etapa en tu vida con más obligaciones y cargas. O que estés mostrando preocupación por hacerte adulta, costándote aceptar y asumir la madurez.

Ganas de hacer cambios en tu vida

Tener un hijo supone un cambio de vida y de prioridades, por eso este tipo de sueños podría tener detrás un gran deseo de llevar a cabo cambios en tu vida que supongan una gran diferencia o novedad.

Puede ser algo que tienes pendiente desde hace tiempo o que quedó olvidado en el pasado porque no le diste importancia o no te atreviste. Por tanto, quizás es el momento de comenzar un nuevo capítulo en tu vida: laboral, familiar, personal…

La interpretación del sueño varía según la situación en la que sueñas estar embarazada. Te mostramos ahora los escenarios de sueños más comunes relacionados con el embarazo y lo que podrían significar.

Sueñas que estás embarazada, pero no quieres

Si sueñas que estás en cinta, pero en realidad no es algo que desees, el sueño podría indicar el miedo o temor que algo te está provocando en tu vida real.

También podría evidenciar un cierto sentimiento de negación hacia un hecho específico de tu vida. Un hecho que te gustaría evitar, pero al que en realidad tienes que hacer frente y no sabes cómo, porque te asustan los cambios. Podría ser cualquier situación que sabes que va a ocurrir o que deberías hacer que ocurriera y que te provoca ansiedad, angustia o estrés.

Soñar que sientes el bebé en tu vientre

En este caso, sería síntoma de que estás empezando a ser consciente de tus emociones y sentimientos de una manera más clara. El vientre está muy relacionado con las emociones más viscerales y profundas. Por lo tanto, soñar que sientes el bebé dentro de ti podría indicar que estas emociones están empezando a aflorar.

Soñar que estás embarazada de gemelos

Las madres y padres de gemelos o mellizos saben muy bien que esta noticia significa el doble de alegría, pero también de preocupaciones y miedos. Soñar que estás embarazada de gemelos podría reflejar que estás preocupada por posibles problemas o dificultades que puedan generarse de proyectos futuros que te esperan.

Soñar con embarazo y parto

La razón de este sueño podría ser que has conseguido un logro en tu vida, después de dedicar un gran esfuerzo.

Soñar que estás embarazada y lo pierdes

Este sueño podría estar relacionado con proyectos frustrados que has tenido en tu vida y que no has olvidado, o el miedo a no conseguir un objetivo determinado que te propones.

Aunque es menos habitual, quizás os sorprenda saber que los hombres pueden soñar también que están embarazados. Y la interpretación de estos sueños tendrían el mismo significado o razón que los de una mujer que no está embarazada.

Por último, es importante apuntar que si estás teniendo este tipo de sueños muy a menudo y sientes que realmente te perturban, esto podría ser un signo de que necesitas hablar con un profesional. Un psicólogo te ayudará sin duda a trabajar más de manera profunda en tus pensamientos y emociones.