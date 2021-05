Hay quien no le da ninguna importancia, pero otras personas ven en los sueños una fuente de información que descifrar. Desde tiempo inmemoriales se ha intentado saber por qué soñamos lo que soñamos, si tiene que ver con lo que hacemos, con lo que no hacemos o con lo que ni si quiera sabemos que deseamos hacer, entre otras cosas. Uno de los sueños recurrentes son las arañas. ¿Qué explicación puede haber a soñar con arañas?

Los antiguos egipcios consideraban que los sueños eran simplemente una forma diferente de ver. Había una especia de soñadores entrenados que servían de videntes para ayudar a planificar batallas y tomar decisiones de estado. Los antiguos griegos y romanos creían que los sueños eran a partes iguales predicciones de acontecimientos futuros y visitas de los muertos.

Por su parte, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, consideraba que los sueños eran una expresión de conflictos o deseos reprimidos, que eran a menudo de naturaleza sexual.

El médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, Carl Jung adoptó un enfoque más riguroso, explicando los sueños como una especie de "energía moldeada", emociones o pensamientos incipientes liberados por el subconsciente profundo y convertidos en narraciones por las regiones superiores del cerebro.

Hoy en día, los psicólogos y neurólogos modernos, provistos de equipos de imagen como las tomografías PET y las resonancias magnéticas, han llevado las cosas a un nivel más profundo y técnico, especulando que el sueño es la forma que tiene el cerebro de descargar el exceso de datos, consolidar la información importante, mantenernos alerta ante el peligro y más, según explicaba Time.com.

Lamentablemente, no existe un manual de interpretación de sueños porque los contenidos de cualquier sueño son diversos y personales y no pueden ser reducidos a esquemas que respondan a una definición única de los mismos. Las respuestas únicas en este caso no sirven.

Sin embargo, debido al carácter universal de ciertas imágenes y a su forma típica de reconocimiento y expresión en sueños recurrentes en una o más personas, podemos encontrar elementos, funciones y patrones semejantes en estos sueños y en la emergencia de su significado o sentido de manifestación, según explicaba James Hillman en su obra ‘El Sueño y El Inframundo’ (Barcelona: Paidós).

Los sueños con arañas pueden tener varias interpretaciones dependiendo de varios factores. Tus asociaciones personales y culturales con las arañas, así como si las temes o las amas y otras claves del contexto pueden ayudarte a llegar a un significado sobre el simbolismo onírico de las arañas. He aquí algunos ejemplos citados por Lovetoknow.com.

Si tienes problemas con tus padres

Para los seguidores de la interpretación freudiana de los sueños, las arañas en los sueños representan problemas con los padres. Por ejemplo, según Freud, ser picado por una araña puede sugerir el miedo al castigo de tu padre, mientras que otros analistas freudianos creen que una araña representa a una madre o figura materna dominante.

Tu yo en la sombra quiere atención

Carl Jung, por su parte, creía que las arañas representaban la sombra del yo; es decir, partes de ti mismo que escondes en tus sombras. Pueden ser partes de ti mismo que te desagradan, actos e impulsos de los que te avergüenzas, o simplemente partes de ti que has ocultado porque no te gusta lo que dicen de ti. Esta puede ser la interpretación correcta si el sueño te hace sentir incómodo.

Te sientes como un extraño

Las arañas son extrañas y diferentes a los humanos con sus telas de araña y todas esas patas. Su existencia está lejos de la experiencia humana hasta que te encuentras con una en tu bañera justo cuando te estás preparando para ducharte. Si estás experimentando períodos de soledad o dificultades similares en tu vida, entonces ver una araña en tu sueño puede representar que te sientes como un extraño de alguna manera.

Te sientes atrapado

Las arañas atrapan a sus presas en telas de araña, tejiéndolas en una telaraña pegajosa para que no puedan moverse. En la conversación, la gente suele hablar de estar atrapada en una "red de mentiras" o hablar de tejer una "red enmarañada". Todos estos son indicios de este significado de las arañas en los sueños, que sugieren que cuando aparece una araña en tu sueño, en particular una araña en una telaraña, puedes estar sintiéndote atrapado en alguna situación. Otras pistas de contexto en el sueño pueden ayudarte a entender mejor cómo te sientes atrapado.

Anhelas la plenitud creativa

Las arañas tejen unas telas intrincadas y hermosas en un proceso increíblemente creativo. Las arañas en sueños también pueden simbolizar la creatividad y sugerir que estás en medio de un proceso creativo o que anhelas la realización creativa. También puede alertarte sobre ideas creativas que se están gestando a la espera de que las lleves a cabo.

Experimentas miedo y ansiedad

Si temes a las arañas, las arañas en sueños pueden representar simplemente tus miedos y ansiedades. Esto es especialmente cierto si en el sueño experimentas el mismo miedo a la araña que en tu vida real.

Si bien los sueños nunca nos revelarán nada del futuro, son a menudo un barómetro ideal de nuestro estado de ánimo. La ansiedad, el estrés y los problemas encuentran en este escenario un lienzo donde ser representados. Asimismo, si estamos experimentando un flujo continuado de sueños negativos y angustiantes, no dudemos nunca de consultarlo con un profesional.